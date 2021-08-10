Küresel piyasalar delta varyantının etkisiyle yön arayışında

Dünyayı saran koronavirüs ve delta varyantı yatırımcının tedirgin hareket etmesine neden olduğu için piyasalarda da dalgalı seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda koronavirüs salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri takip edilecek.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRDE

ABD'deki verilerdeki gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi. Dolar endeksi dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93 kritik sınırını aşmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvilleri ise dün yüzde 1,3280 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün yüzde 1,32 seviyelerinde bulunuyor.

AVRUPA PİYASALARI DALGALI İLERLİYOR

Delta varyantına ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla sürmesiyle Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Dolardaki güçlenmenin etkisiyle euro/dolar paritesi aşağı yönlü seyrini sürdürerek dün 1,1735 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Parite bugün ise yatay hareket ediyor.

ASYA ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Asya tarafında da endekslerin yeni güne karışık bir seyirle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran ayı iş gücü istatistikleri

12.00 Almanya, ağustos ayı Zew Beklenti Anketi