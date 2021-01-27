Küresel piyasalar Fed'e odaklı

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün ABD Merkez Bankası'nın kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek.

Salgının ekonomiye etkileri konusunda devam eden endişeler pay piyasalarında baskıya neden olsa da fiyatlama davranışlarına bakıldığında mali teşvik beklentilerinin halen ağır bastığı görülüyor.

Bu fiyatlama, pay piyasalarında düşüşlerin sınırlı, yükselişlerin ise daha hızlı olmasını sağlarken, haber ve veriler gün içinde oynaklığın yüksek olmasına neden oluyor.

NEW YORK BORSASI'NDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 trilyon 900 milyar dolarlık destek paketi önerisinin Cumhuriyetçilerden henüz destek bulamadığı yönündeki haberlerle New York borsasında sınırlı da olsa düşüşler görüldü.

Öte yandan Janet Yellen, Senatodan aldığı onayın ardından yemin ederek Hazine Bakanlığı görevine başladı. Bu gelişmelerle Dow Jones ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi de yüzde 0,15 değer kaybetti.

AVRUPA'DA PİYASALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Avrupa tarafında, İtalya'da hükümetin istifası, aşı tedarikinde yaşanan sorunlar ve ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesine karşın pay piyasaları, kimya ve mali sektör hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,66 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 yükseliş kaydetti.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYREDİYOR

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 geriledi.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞLE KAPANDI

Yurt içinde, dün yüzde 0,27 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.536,11 puandan tamamlarken, yüzde 0,9 azalışla 7,3457'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,3630 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporunun beklendiğini belirterek, yurt dışında ise bu akşamki Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı mal siparişleri

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Jerome Powell'ın basın toplantısı