Küresel piyasalar gerilimi atlattı! Haftaya pozitif seyirle başlandı İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları hafta sonunda piyasalara olumsuz yansımış ve gözler bugünkü piyasanın açılışına çevrilmişti. Günün ilk bulgularına göre krizin finans dünyasına olan etkisinin ise sınırlı olduğu görülüyor.

AA

Orta Doğu'da yaşanan kriz, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıkmıştı.

Hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentiler güçlendi.

Bu nedenle küresel piyasalarda yeni haftaya pozitif bir seyirle başlanırken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

"Gerilim azaldı"

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.

Bitcoin değer kaybetti

Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı.

Fed'den faiz indirimi beklentisi temmuz ayına kaydı

Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Altının ons fiyatı azaldı

Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolardan alıcı buluyor.

Dolar endeksi 106 seviyesinde

Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi

Yurt içinde salı günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı.

Yurt içinde öne çıkanlar

Analistler, geçen hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da sadece bir buçuk gün işlem gerçekleştiğini anımsatarak, bu hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketinin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

Dolar/TL

Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,3577'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4050 seviyesinden işlem görüyor.

BIST 100 endeksinde destek direnç konumu

Analistler, bugün, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)