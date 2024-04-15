Küresel piyasalar gerilimi atlattı! Haftaya pozitif seyirle başlandı

Orta Doğu'da yaşanan kriz, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıkmıştı.
Hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentiler güçlendi.
Bu nedenle küresel piyasalarda yeni haftaya pozitif bir seyirle başlanırken, bu hafta yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
"Gerilim azaldı"
Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.
Bitcoin değer kaybetti
Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı.
Fed'den faiz indirimi beklentisi temmuz ayına kaydı
Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.
Altının ons fiyatı azaldı
Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolardan alıcı buluyor.
Dolar endeksi 106 seviyesinde
Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi
Yurt içinde salı günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı.
Yurt içinde öne çıkanlar
Analistler, geçen hafta Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da sadece bir buçuk gün işlem gerçekleştiğini anımsatarak, bu hafta ödemeler dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketinin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.
Dolar/TL
Dolar/TL, cuma günü alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,3577'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4050 seviyesinden işlem görüyor.
BIST 100 endeksinde destek direnç konumu
Analistler, bugün, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı
11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi
12.00 Euro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi
15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar
15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat sanayi endeksiHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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