Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Küresel piyasalar, geçen haftaki pozitif görünümün ardından yeni haftada yoğun haber ve veri gündemine odaklandı.

Geçen hafta, koronavirüs hastalığına yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığına ilişkin olumlu gelişmeler ve merkez bankalarının ilave destek mesajları piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ülke ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri, faiz oranlarını negatif bölgede daha da düşürmek dahil, enflasyonun hedeflenen patikada ilerlemesi için ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır oldukları mesajını verdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere dair gelişmelerin de takip edildiği geçen hafta, teşvik paketine yönelik haber akışı piyasalara yön veren temel unsurlardan oldu.

Trump'ın cuma günü Beyaz Saray yönetiminin 1 trilyon 800 milyar dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığı yaptığı basına yansıdı.

AÇIKLAMALAR VE TEŞVİK PAKETİNİN ETKİSİYLE POZİTİFLİK SÜRDÜ

Söz konusu gelişmelerle cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,57, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,39 yükseldi. Endekslerin geçen haftaki değer kazanımı ise yüzde 2'yi aştı. Dolar endeksi, geçen hafta 93,0-93,9 dar bandında hareket etmesinin ardından yeni haftaya da 93,05 ile yatay başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri, cuma günü yüzde 0,799 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yüzde 0,779 seviyelerinde hareket ediyor.

AVRUPA’DA AÇIKLAMALAR PİYASAYI OLUMLU DESTEKLEDİ

Geçen hafta Almanya, İtalya ve Fransa'da sanayi üretim verilerinin beklentilerin altında kalmasına karşın teşvik ve genişlemeci hamlelerin devamına ilişkin beklentiler Avrupa tarafında pay piyasalarını destekledi. Haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Geçen hafta 1,17 seviyelerinden yükselişe geçerek 1,1833'e kadar çıkan avro/dolar paritesi, bugün 1,1820 seviyelerinde bulunuyor.

ENDEKSLER YÜKSELİŞTE

Asya tarafında yeni haftanın alış ağırlıklı bir seyirle başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükseliş kaydetti. Japonya'da ise Üretici Fiyat Endeksi'nin eylülde yıllık yüzde 0,8 azalarak beklentilerin altında kalmasına karşın çekirdek makine siparişleri düşüş öngörülerinin aksine ağustosta yıllık yüzde 6,4 yükseldi. Veri sonrası Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi.

ANALİSTLER VERİLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu hafta ABD, Almanya ve Çin'de enflasyon, Euro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.