Küresel piyasalar hareketli, yurt içinde gözler Merkez Bankası'nda

Küresel piyasalarda enflasyon kaygısı ve jeopolitik risklerle oynaklık yüksek seyrediyor.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile yoğun veri gündemi takip edilecek.

TCMB'nin faiz kararı ile ilgili gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de gündemin odağındaki yerini koruyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 88,4 DOLAR OLDU

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 88,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 87,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Enflasyon kaygıları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle tahvil piyasasında ise faizlerdeki yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini görürken, Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 7 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez pozitif tarafa geçti. İspanya, Fransa ve İtalya'da da uzun vadeli tahvil faizlerinin hızlı yükselmesi dikkati çekti.

AVRUPA'DA PAY PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI

Avrupa tarafında dün şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı görülürken, yükselen tahvil faizleri pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Dün İngiltere ve Almanya'da açıklanan aralık ayı enflasyon verileri de son 30 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Bu gelişme sonrası İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yüksek doğalgaz fiyatlarının endişe kaynağı olduğunu ve enflasyon baskısının 2023 sonuna kadar sürebileceğini belirtirken, açıklama sonrası bankanın 3 Şubat'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine dair beklentiler güçlendi.

ÇİN'DE KREDİ FAİZ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Asya'da Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi desteklemek amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha eklerken, politika faizi olarak nitelendirilmeye en yakın oran olan 1 yıllık kredi referans faizlerini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e düşürdü. Banka, mortgage fiyatlamasında etkili olan 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a çekerken, beklentilerin altında kalan bu indirimin halihazırda likidite zorlukları yaşanan emlak sektörüne yönelik sınırlı da olsa bir rahatlama getireceği belirtiliyor.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralık ayında yıllık bazda ihracat yüzde 17,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti, ithalat ise yüzde 41,1'lik yükselişle piyasa öngörülerinin altında kaldı.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi dün yüzde 0,7'lik düşüşle 13,4313'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,4650'den işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, aralık ayı ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 Avrupa, ECB'nin aralık ayı toplantı tutanakları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları