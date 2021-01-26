Küresel piyasalar karışık bir seyirde

Küresel piyasalar, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve getirilen kısıtlamalar ile teşvik beklentilerini fiyatlamaya çalışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün "Koronaviüsü yenmemiz de uzun zaman alacak." dedi. ABD Senatosu'nun ise yeni teşvik paketinin marttan önce çıkmasının mümkün olmadığı söylemleri, piyasalardaki risk iştahını azalttı.

Dünya genelinde, koronavirüs salgınında vaka sayısı 100 milyonu aşarken alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, bazı ülkelerde görülen toplumsal protestolar, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntılar gündemin odağındaki yerini koruyor.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRDE

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti.

AVRUPA'DA ALICILI SEYİR İZLENDİ

Avrupa tarafında, koronavirüs salgınında artan vakalar, yeni seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dünyasında iyimserliğin azaldığına işaret eden veriler sonrası pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

AVRUPA SEYAHAT KISITLAMASINI KONUŞUYOR

Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerdeki koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti.

ASYA BORSALARI NEGATİF

Bugün Asya borsalarında da negatif bir seyir izleniyor. Azalan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 düşüş kaydetti.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

Yurt içinde, dün 1.560 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 1.540,21 puandan tamamladı. Endeksin düşüşünde bankacılık hisselerinin yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetmesi etkili oldu.

DOLAR/TL, 7.4290

Dün yüzde 0,1 azalışla 7.4090'dan kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7.4290 seviyesinde işlem görüyor.

BUGÜN VERİ GÜNDEMİ SAKİN

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışı takviminde ise ABD'nin tüketici güven endeksinin öne çıktığını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin destek, 1.570 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.