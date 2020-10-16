Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ABD'de kötü gelen makroekonomik veriler sonrası teşvik paketine dair haber akışının önemi arttı.

Küresel piyasalarda, artan koronavirüs vaka sayıları ve ABD'de teşvik paketine dair gelişmelerle dün negatif seyrin devam ettiği görülürken, bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde kararsız bir tablo yaşanıyor.

ABD’DE DESTEK PAKETİNİN MİKTARI TARTIŞILIYOR

ABD'de teşvik paketine ilişkin ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in açıklamalarının ardından Başkan Donald Trump da ekonomik destek paketini seçimden önce geçirebileceklerini ve teklifi 1 trilyon 800 milyar doların üzerine çıkaracağını bildirdi. Beyaz Saray yönetiminin aksine Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise 1 trilyon 800 milyar dolardan daha büyük bir destek paketi fikrini reddederek, 500 milyon dolarlık bir paketin daha uygun olacağını belirtti.

ABD'DE BEKLENENDEN KÖTÜ GELEN MAKROEKONOMİK VERİLER

Makroekonomik veri tarafına bakıldığında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 10 Ekim ile biten haftada 898 bine yükselerek, beklenmedik bir şekilde artış kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi ise ekimde 10,5 değerine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

NEW YORK BORSASI'NDA DOW JONES ENDEKSİ DEĞER KAYBETTİ

New York Borsası'nda Dow Jones endeksi yüzde 0,07, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti. Dolar endeksi yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi ile dün 93,3 seviyelerinden 93,9'a kadar yükselirken, bugün 93,8 seviyelerinde yatay hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 0,691 ile iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 0,733'den tamamlarken, bugün 0,729 civarında seyrediyor.

AVRUPA'DA KORONAVİRÜS KISITLAMALARI ARTTI

Avrupa tarafında dün İngiltere'de artan koronavirüs vaka sayıları karşısında başkent Londra için kısıtlama seviyesi "orta"dan "yükseğe" çıkarıldı. Bu kapsamda farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda buluşmaları yasaklandı.

AVRUPA BORSALARI GELİŞMELERİN BASKISINDA

Bu gelişmelerle Avrupa borsalarında satış baskısı artarken, dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,73 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise dün 1,1688 ile ekim ayının en düşük seviyesini görürken, bugün yeniden 1,17 sınırının üzerine çıktı. Avrupa endeks vadelilerinde de karışık seyrin hakim olduğu görüldü.

ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Asya tarafında ise yeni günde endekslerin kararsız bir tablo ortaya koyduğu görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 geriledi, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, ağustos kısa vadeli dış borç istatistikleri

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı dış ticaret dengesi

12.00 Euro Bölgesi, eylül TÜFE

14.30 Türkiye, ekim ayı TCMB Beklenti Anketi

14.30 Türkiye, ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, eylül ayı perakende satışlar

16.15 ABD, eylül ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi Güven Endeksi