Küresel piyasalar koronavirüsle haberlerin etkisiyle karışık seyirde

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor. Yurt içinde de bugün açıklanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının özeti takip edilecek.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış ve alınan tedbirlerin ekonomiye etkileri endişeye neden olsa da aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı pay piyasalarında satışların sınırlı kalmasını korunmasını sağlıyor.

"KORONAVİRÜS EKONOMİ ÜZERİNDE KAYDA DEĞER RİSK TAŞIYOR"

Dün yayınlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında finansal şartların çok az değiştiği ve koronavirüs salgınının orta vadede ekonomi üzerinde kayda değer risk taşıdığının altı çizildi. Toplantıda, Fed'in varlık alım programı masaya yatırılarak bankanın uygun olduğunda söz konusu alımların hızını artırarak ekonomiye daha fazla destek sağlayabileceği kaydedildi.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİRDE

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi tarihi zirvesinde etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek yüzde 0,58, S&P 500 endeksi de yüzde 0,16 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,48 yükseldi.

ABD PİYASALARI BUGÜN TATİL

Analistler, ABD piyasalarında bugün Şükran Günü dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, yarın da yarım gün açık olacak piyasalarda düşük hacimle sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir görüntü ortaya çıktı. Almanya'da DAX endeksi yatay seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 geriledi, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Avro/dolar paritesi ise dün yükseliş eğilimini sürdürerek analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,19 seviyesinin üzerine yerleşti.

ASYA PAY PİYASALARINDA POZİTİF SEYİR İZLENDİ

Bugün Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının sınırlı da olsa yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekiyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 0,5'te sabit bırakması sonrası Kospi endeksi yüzde 0,7 yükseldi.

BRENT PETROL YÜKSELİŞTE

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 artışla 49 dolar sınırına çıkarken, geçen haftaya göre yükselişi yüzde 8'i aştı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

14.00 Türkiye, TCMB toplantı özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Euro Bölgesi, ECB toplantı tutanakları