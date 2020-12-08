Küresel piyasalar koronavirüsün etkisinde

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış, piyasaları olumsuz etkiledi.

Salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için atılan destekleme adımları, pay piyasalarında satışların güçlenmesinin önündeki bariyer oldu.

Analistler, koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 68 milyona yaklaşırken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 500 bini aştı. Hükümetler, salgının yayılmasını sınırlayabilmek için birbiri ardına tedbirler açıklarken, ekonomiyi destekleme paketleri de gündemin odağındaki yerini koruyor.

ABD’DE YENİ KISITLAMALAR GELDİ

ABD'de çeşitli eyaletlerde salgını kontrol altına almaya yönelik yeni kısıtlamalar getirilirken, ABD basınında yer alan haberlere göre Kongre'nin, bu hafta koronavirüs teşvik paketi görüşmelerinde anlaşmaya varılmasına ve hükümetin kapanmasını önlemek için kapsamlı bir bütçe tasarısı sunulana kadar bir haftalık geçici finansman tasarısını değerlendireceği kaydedildi.

ABD BORSALARI DEĞER KAYBETTİ

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

AVRUPA’DA BREXIT GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR

Avrupa tarafında, dün Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Brexit ile ilgili yetkililerden gelen açıklamalar takip edildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünkü açıklamasında Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma olmayacağının açık olduğunu belirterek, buna karşın kesinlikle bir anlaşmaya varmak istediklerinin altını çizdi.

Dün Avrupa borsalarında İngiltere'de yatay bir seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

JAPONYA’DA DESTEK GÜNDEMİ BORSANIN DÜŞÜŞÜNÜ ENGELLEYEMEDİ

Bugün Japonya'da, eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin açıkladığı ekonomiyi destekleme paketine karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

ASYA PİYASALARI

Asya piyasalarında, ABD'nin bazı Çinli yetkililere yaptırım kararları ve salgının etkileri konusundaki belirsizliklerle petrol fiyatları düşüş, altının ons fiyatı ise yükseliş eğilimini sürdürdü.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI DÜŞTÜ

Şu dakikalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 48,5 dolara gerilerken, altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,4'lük artışın ardından bugün de yüzde 0,2 primle 1.868 dolara çıktı.

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endeksleri takip edilecek.