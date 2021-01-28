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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    Küresel piyasalar, Fed’in beklentiler doğrultusunda faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından negatif seyrini sürdürürken, yurt içinde enflasyon raporu takip edilecek.
    • AA
    • 28.01.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 10:05
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    Küresel piyasalar negatif seyirde

    Piyasaların gündeminin odağındaki ABD Merkez Bankasının (Fed) ocak ayı toplantısı, beklentiler doğrultusunda geçti. Fed, politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı ve varlık alımıyla ilgili sözlü yönlendirmesinde değişikliğe gitmedi.

    Fed Başkanı Jerome Powell ise bazı gelişmelerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde daha iyi bir görünüme işaret ettiğini aktararak, istihdam ve enflasyon hedefleri sağlanana kadar para politikasının destekleyici duruşunu sürdüreceklerini ifade etti.

    Fed'in beklentiler dahilinde faizler ve para politikasında değişikliğe gitmemesine karşın salgınında artan vaka sayıları, pay piyasalarında satıcılı seyrin güçlenmesine neden oldu.

    ABD BORSALARI GERİLEDİ

    Dow Jones endeksi, Boeing'in rekor zarar açıklamasının ardından hisselerinin yüzde 3,97 değer kaybetmesinin de etkisiyle yüzde 2,05 geriledi ve 28 Ekim 2020'den beri en hızlı günlük düşüşünü kaydetti. S&P 500 endeksi yüzde 2,57 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,61 azalışla günü tamamladı.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #1

    AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

    Avrupa tarafında, aşılama konusunda yaşanan sorunlar ve artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler gündemin odağındaki yerini koruyor. Söz konusu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,81, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti.

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,21'İN ALTINDA

    Euro/dolar paritesi ise Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda seçenekleri değerlendirdiği konusundaki kulis haberlerle dün yüzde 0,51 gerileyerek 1,21'in altına indi.

    ASYA BORSALARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

    Açıklanan verilere göre, Japonya'da perakende satışların aralıkta yıllık yüzde 0,3 gerilemesinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 değer kaybetti.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #2

    BIST 100 ENDEKSİ, 6 AĞUSTOS 2020'DEN BU YANA EN SERT GÜNLÜK DÜŞÜNÜ YAŞADI

    Yurt içinde, dün küresel risk iştahındaki azalma ve tetiklenen stop-loss (zarar kes) satışlarıyla yüzde 4,5 değer kaybeden BIST 100 endeksi, böylece 6 Ağustos 2020'den bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

    DOLAR/TL 7,4220 SEVİYESİNDE

    Dün yüzde 0,9 artışla 7,4147'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4220 seviyesinde işlem görüyor.

    Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

    Küresel piyasalar negatif seyirde #3

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, ocak ayı ekonomik güven endeksi

    10.00 Türkiye, aralık ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi

    10.30 Türkiye, TCMB'nin ocak ayı Enflasyon Raporu

    13.00 Euro Bölgesi, ocak ayı tüketici güven endeksi

    14.00 Türkiye, TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantı özeti

    14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

    16.00 Almanya, ocak ayı öncü Tüketici Fiyat Endeksi

    16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

    16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

    16.30 ABD, aralık ayı dış ticaret dengesi

    18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

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