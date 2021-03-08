Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisinde

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

Analistler, bugün Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, haftanın kalanında ise; tahvil piyasasının seyrinin yanı sıra, yarın Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba ABD’de enflasyon, perşembe ECB’nin faiz kararı, cuma İngiltere ve Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını söyledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞ EĞİLİMDE

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı’nın, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Cuma günü Avrupa pay piyasaları ise günü düşüşle tamamlamıştı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1894’e geriledi. Parite, yeni haftanın açılışında 1,19 seviyesinde yatay seyrediyor.

BORSA İSTANBUL, DÜNYA BORSALARINDAN POZİTİF AYRILDI

Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26’lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.

Uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,3 artan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 7,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Yurt içinde; çarşamba iş gücü istatistikleri, perşembe cari işlemler dengesi ve cuma sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi

18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları