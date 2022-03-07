Küresel piyasalar, petrol ve gıda fiyatı baskısı altında

Küresel piyasalar, petrol ve gıda fiyatı baskılarının belirginleşmesi ile negatif seyirde ilerliyor.

Koronavirüs salgınının getirdiği kısıtlamaların etkisiyle bocalayan küresel piyasalar, şimdi de Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle olumsuz gelişmeler yaşıyor.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ve bunun ekonomiye yansımaları gündemin odağındaki yerini korurken, belirsizliklerin sürmesi ile oynaklık ve karışık seyrin yeni haftanın fiyatlamalarında da etkili olması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı, piyasalarda dengeleri yeniden bozdu.

Savaşın ve buna bağlı olarak yaptırımların etkileri devam ederken, başta petrol ve buğday olmak üzere yükselen emtia fiyatları, özellikle salgın sonrası merkez bankaları ve dünya ülkelerinin en büyük sınavı olan enflasyon kaynaklı tedirginlikleri artırdı.

MERKEZ BANKALARININ SIKI PARA POLİTİKALARINA GEÇİŞ SÜRECİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bu durum, merkez bankalarının sıkı para politikalarına geçiş sürecine yönelik de belirsizlikleri yeniden gündeme getirirken, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri tarafından yapılan yönlendirmeler sonrası ilk faiz artırımının bu ayki toplantıda yapılacağı kesinleşti.

Buna karşın savaşın seyrinin, daha önce faiz artırımlarını konusunda agresif bir yol izleyeceği düşünülen Fed'in, gelecek aylara yönelik stratejisini değiştirebileceği görüşleri de ağırlık kazandı.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi ile altının ons fiyatı da yükselişini sürdürdü ve Asya seansında Ağustos 2020'den bu yana ilk kez 2 bin doları test etti. Tahvil piyasasında ise artan taleple faizlerin aşağı yönlü seyrine devam ettiği gözlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son 2 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 1,68'in altını gördü.

BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

Öte yandan Chicago Ticaret Borsası'nda buğday fiyatları yüzde 7'lik artışla 13 dolara kadar yükselirken, mısır, paladyum, nikel ve demir başta olmak üzere birçok emtia fiyatlarında da yukarı yönlü seyir sürüyor.

Azalan risk iştahının etkisiyle yeni günün pay piyasaları tarafında da negatif başlaması dikkati çekti. Asya borsalarında yüzde 3'ü aşan düşüşler yaşanırken, ABD ve Avrupa endeks vadeli kontratlarının ortalama yüzde 1,5'e yakın kayıpla seyrediyor.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAYBETTİ

Geçen haftaki kapanışlara bakıldığında New York borsasında cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,53, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. Endekslerin haftalık bazdaki değer kaybı ise ortalama yüzde 1,7 düzeyinde gerçekleşti. Dolar endeksi arka arkaya 4. haftayı da yükselişle tamamlamasının ardından yeni haftaya da değer kazanımıyla başladı ve 99,2 ile Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

DOĞALGAZ 200 EUROYU AŞTI

Avrupa tarafında, enerjide büyük ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Batılı ülkelerin bu alanda da karşılıklı yaptırım uygulamaya başlaması ile Hollanda'da işlem gören doğalgaz vadeli kontratları tarihinde ilk kez 200 euroyu aştı.

AVRUPA PİYASALARI DÜŞÜŞTE

Geçen hafta cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,20, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,41 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,97 değer kaybederken, euro/dolar paritesi yüzde 0,5 düşüşle 1,0880 seviyelerinde bulunuyor.

ASYA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Asya tarafında ise yükselen emtia fiyatları, gıda ve enerji sektörü hisseleri üzerinde satış baskısı yaratırken, arka plana itilse de Çin'de borç çevirme problemleri, Japonya'da dünya genelinin aksine seyreden enflasyon gibi iç dinamikler de mevcudiyetini sürdürüyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de dış ticaret fazlası 116 milyar dolarla beklentileri aşarken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3,2 kayıpla seyrediyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, ocak ayı fabrika siparişleri

17.30 Türkiye, şubat ayı hazine nakit gerçekleşmeleri