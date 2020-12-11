Küresel piyasalar pozitif gelişmelere rağmen karışık seyirde

Küresel piyasalar, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarına devam etmesine rağmen karışık seyir izlemeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünü 500 milyar euro artırarak 1 trilyon 800 milyar euroya yükseltti. PEPP’nin Mart 2022’ye kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin en azından 2023 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğine işaret edildi.

“EKONOMİ BASKI ALTINDA”

ECB Başkanı Christine Lagarde da gerçekleştirdiği basın toplantısında ekonominin aşı beklentilerine rağmen baskı altında olduğunu belirterek, "Salgın, hem genel halk sağlığı hem de Euro Bölgesi ekonomisi ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Kurtarma Paketi gecikme olmadan operasyonel hale gelmeli." ifadelerini kullandı.

ABD’DEKİ TEŞVİK PAKETİ BELİRSİZ

Bu gelişmelere karşın ABD'de hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve tahminlerin üzerine çıkan işsizlik maaşı başvuruları nedeniyle New York borsasında karışık bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,54 yükseldi.

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRDE

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 geriledi, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 yükseldi ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 artışla 1,2140 seviyesine çıktı.

ASYA BORSALARI DA KARIŞIK

ABD ve Avrupa borsalarındaki karışık seyir, Asya piyasaları ile yeni güne de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseliş kaydetti.

YATIRIMCININ ODAĞINDA VERİLER VAR

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, ABD'de, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı ile ilgili gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.