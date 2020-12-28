Küresel piyasalar tatil havasına girdi

Küresel piyasalar, yılın son haftasına bazı batı ülkelerinde devam eden Noel tatili dolayısıyla sakin başladı.

Noel tatili Avrupa piyasalarını etkiledi. Asya piyasaları da karışık bir seyirde yol alırken, ABD'de de teşvik paketinin onaylanmasından kaynaklanan iyimser hava göze çarpıyor.

ABD’de koronavirüs salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalandı.

Teşvik paketi ile 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılacak. Ayrıca, haftalık 300 dolar işsizlik maaşı ödenmeye devam edecek, kirasını ödeyemeyenler Ocak 2021'e kadar evlerinden tahliye edilemeyecek, küçük iş yerleri, hava yolu şirketleri ve çiftçiler desteklenecek.

GEÇEN HAFTANIN SON İKİ İŞLEM GÜNÜNDE KÜRESEL PİYASALAR KAPALIYDI

Geçen haftanın son iki işlem gününde küresel piyasaların neredeyse tamamına yakını Noel tatili nedeniyle kapalıydı. Bugün birçok piyasa işleme açılsa da Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcıların çokluğu nedeniyle düşük hacimli bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Analistler, bugün Londra piyasasında Noel tatilinin devam ettiği belirterek, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini bildirdi.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK

Bugün Japonya'da açıklanan kasım ayı sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasına karşın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyretti.

Asya piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanış seviyesine yakın 51,2 dolardan işlem görürken, ABD'deki teşvik paketi haberleri ile altının ons fiyatı yüzde 0,7 değer kazanarak 1.893 dolara yükseldi.