Küresel piyasalar tedarik sıkıntılarıyla karşı karşıya

Küresel piyasalarda, dünya genelinde enerji ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısının ekonomik toparlanmayı sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

Küresel piyasalar, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

MERKEZ BANKALARININ BAŞKANLARININ AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLECEK

ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamaları, hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

ENERJİ ÜRÜNLERİNDE YAŞANAN ARZ SIKINTISI TOPARLANMAYI SEKTEYE UĞRATACAK

Dünya genelinde enerji ürünlerinde yaşanan arz sıkıntısının, ekonomik toparlanmayı sekteye uğratmasından endişe ediliyor.

5 BİN AKARYAKIT TANKERİ VE GIDA KAMYONU SÜRÜCÜSÜNE ARALIK SONUNA KADAR GEÇİCİ VİZE ÇÖZÜMÜ

Hafta sonunda İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasının ve benzin istasyonlarındaki uzun kuyrukların önüne geçebilmek için 5 bin akaryakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsüne aralık sonuna kadar geçici vize verileceğini duyurdu.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1723

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa paralel 1,1723'ten işlem görüyor.

DOLAR/TL 8,8840

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü, önceki kapanışın yüzde 1,20 altında 1.384,68 puandan tamamladı. Geçen hafta kapanışını yüzde 1,32 artışla 8,8836'dan yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,8840 seviyesinde işlem görüyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1,370 ve 1.340 seviyelerinin önemli destekler olduğunu kaydeden analistler, yükselişlerde ise 1.420 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, eylül ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi