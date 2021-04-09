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    Küresel piyasalar veri odaklı

    Küresel piyasalarda destek ve kısıtlamalar ekseninde ülke ve sektör bazlı ayrışmalar artarken, açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.
    • AA
    • 09.04.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 13:28
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    Küresel piyasalar veri odaklı

    ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası New York borsasında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

    Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

    POWEL'IN KONUŞMASINDAN SONRA ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ DÜŞÜŞ YAŞADI

    Bu haftaya kadar enflasyon endişeleri ile yükseliş eğiliminde hareket eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Powell'ın açıklamaları ile yüzde 1,62 seviyesine kadar geriledi.

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    İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI  BEKLENTİLERDEN DAHA FAZLA GELDİ

    Öte yandan ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 744 bine yükselerek beklentileri aştı.

    Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,17 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,42 artarak 4.097 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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