Küresel piyasalar yeni haftaya yön arayışıyla başladı

Küresel piyasalar geçen haftanın karışık seyrini yeni haftaya da taşıyarak ilerliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen hafta sürpriz şekilde şahinleşmesi ve ABD'de açıklanan güçlü istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisi devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 6 toplantıda faiz artıracağının fiyatlandığı tahvil piyasalarında, Fed'in 150, ECB'nin ise 40 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların, varlık fiyatlarında oynaklığı artırma ihtimali bulunuyor.

KÜRESEL PAY PİYASALARINDA RİSK İŞTAHI YÜKSEK

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük olduğu görülürken, petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi de ekonomi üzerindeki maliyet baskılarının sürebileceğine işaret ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı, üst üste 7 haftalık yükseliş eğiliminin ardından sekizinci haftaya da değer kazancıyla başlayarak 92,9 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü beklentileri oldukça geride bırakan tarım dışı istihdam verisi sonrası yüzde 1,94'e çıkmasının ardından şu sıralarda yüzde 1,91 seviyesinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI DEĞER KAZANDI

Cuma günü, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyrediyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER AVRUPA'DA PAY PİYASALARINI ETKİLİYOR

Avrupa'da ECB'nin şahinleşmesiyle birlikte Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bugün ABD Başkanı Joe Biden ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un yapacağı görüşmeden çıkacak kararlar beklenirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da şahinleşen para politikası sonrası tahvil piyasalarındaki satış baskısıyla Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,21 seviyesine çıktı.

EURO/DOLAR 1,1440

Euro/dolar paritesi ise üst üste beş gülük yükseliş eğilimi sonrası yeni haftaya düşüşle başladı ve şu sıralarda 1,1440'tan alıcı buluyor.

ASYA GENELİNDE FİYAT YÜKSEKLİĞİ

Asya'da geçen hafta yeni yıl tatili sebebiyle kapalı olan Çin piyasaları tekrar işleme açılırken, Çin borsasının geçen hafta Asya genelindeki yükselişi fiyatladığı görülüyor. Bununla birlikte, Çin'de ekonomi yönetiminin regülasyon adımlarında piyasalara karşı daha duyarlı olacağına ilişkin beklentiler de risk iştahını destekliyor. Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri (PMI) 51,4'e, bileşik PMI ise 50,1'e geriledi. Japonya'da öncü göstergeler endeksi ise beklentileri aşarak 104,3'e çıktı.

DOLAR/TL 13,56

Dolar/TL cuma günü yatay seyirle 13,5625’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında da 13,56 seviyesinde işlem görüyor. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi takip edilecek.

PİYASALARDA TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

12.30 Euro Bölgesi, şubat ayı yatırımcı güven endeksi

17.30 Türkiye, ocak ayı Hazine nakit dengesi