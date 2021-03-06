Küresel piyasalarda ECB'nin faiz kararını beklenecek

Küresel piyasalarda gelecek hafta birçok veri takip edileceği gibi tüm piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklanacak.

Küresel piyasalarda, bu haftanın en önemli konu başlığı yine tahvil faizleri olurken, ABD'deki destek paketine ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

Bir önceki haftayı yüzde 1,42'den tamamlayan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, Powell'ın beklentileri karşılamayan açıklamaları sonrası yüzde 1,6250 ile Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve yüzde 1,57 seviyesinde dengelendi.

DOLAR TALEBİ ARTTI

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi dolar talebini artırırken, buna paralel altının ons fiyatı üzerinde de baskıya neden oldu. Altının ons fiyatı 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesini, dolar endeksi ise 4 ayın zirvesi olan 92,1'i gördü.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ GELİŞMELERDEN ETKİLENDİ

Küresel ölçekte artan dolar talebi, görece riskli varlıklarda satış baskısını da beraberinde getirdi. Haftanın ikinci yarısında gelişmekte olan ülke para birimleri ve yüksek primli teknoloji hisseleri satış baskısından en fazla etkilenenler oldu.

Türk lirası, Güney Afrika randı, Brezilya reali dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Rusya rublesi petrol fiyatlarındaki yükselişin desteği ile pozitif ayrıştı.

ABD'DE MAKROEKONOMİK VERİLER TOPARLANMANIN GÜCÜNÜ KORUDUĞUNA İŞARET ETTİ

Bu hafta ABD'de açıklanan veriler ise ekonomik aktivitedeki toparlanmanın imalat sektörüyle devam ettiğini gösterdi. Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, imalat dışı endeks ise şubatta aylık 3,4 puan azalışla 55,3 değerini alarak 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. tarım dışı istihdamın 379 bin ile tahminlerin çok üzerinde artması ve işsizlik oranının yüzde 6,2'ye gerilemesi de iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

AVRUPA'DA BU HAFTA ECB TAKİP EDİLECEK

Gelecek hafta Avrupa'da gündemin odağında ECB'nin faiz kararı bulunuyor. Perşembe günü gerçekleştirilecek ECB'nin toplantısından faiz değişikliği beklenmezken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın vereceği mesajlar takip edilecek. Gelecek haftanın veri gündeminde ise; salı Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da dış ticaret dengesi, cuma İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri öne çıkıyor.

ASYA BORSALARI DALGALI SEYRETTİ

Asya tarafında, Çin’in 2021 yılı büyüme hedefi en az yüzde 6 olarak belirlenirken, savunma bütçesinin de yüzde 6,8 artırılarak 209 milyar dolara çıkarılması ve Japonya'da başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü halin 2 hafta daha uzatılması haftanın öne çıkan konu başlıkları oldu.

Gelecek hafta, Asya kıtasında salı Japonya'da büyüme, çarşamba Çin'de enflasyon verileri takip edilecek.