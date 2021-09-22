Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararı çevrildi

ABD Merkez Bankası'nın bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı konusunda net bir görüş hakim olmasına rağmen gelebilecek sürpriz bir açıklamanın tedirginliği tüm dünyayı sardı.

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, Fed'in para politikası kararları daha fazla önem kazandı.

Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

EVERGRANDE'YE İLİŞKİN HABER AKIŞI ASYA'DA RİSK ALGISINI ETKİLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışı ise Asya'da risk algısını etkilemeyi sürdürüyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışı, bugün pay piyasaları üzerindeki baskıyı nispeten azalttı.

NEW YORK BORSASI ALICILI SEYREDİYOR

New York borsasında dünkü karışık seyrin ardından bugüne alıcılı başlayan endeks vadeli işlem kontratlarında, şu dakikalarda ortalama yüzde 0,2 yükselişler görülüyor.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF İLERLEDİ

Avrupa borsaları, dün dünyanın geri kalanından pozitif ayrışırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında yükselişlerle başladı.

ŞANGHAY BİLEŞİK ENDEKSİ DEĞER KAZANDI

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle tamamladı.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI ÖNCESİNDE BORSA İSTANBUL'DA SATICILI SEYİR İZLENDİ

Yurt içinde, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde dün Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,45 altında 1.385,61 puandan tamamladı.

ABD'DE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 seviyesinin destek, 1.405 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 Euro Bölgesi, eylül ayı Tüketici Güven Endeksi

17.00 ABD, ağustos ayı 2. el konut satışları