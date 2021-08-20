Küresel piyasalarda satış ağırlıklı seyir hakim

Küresel piyasalar, parasal teşviklerin bu yıl içinde kademeli olarak kaldırılmasına başlanmasının etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırırken, bu durum doların diğer ülke para birimleri karşısında güçlenmesini beraberinde getirdi.

YATIRIMCININ RİSK İŞTAĞI AZALDI

Risk iştahı azalan yatırımcıların fiyatlamaları ile pay piyasalarında satışlar derinleşti, dolardaki güçlenmeyle sert düşen emtia fiyatları da ilgili sektör hisselerinde oynaklığı artırdı.

Bu gelişmelerle veri akışının nispeten sakin olduğu haftanın son işlem gününde de ABD ve Avrupa'da endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile Asya borsalarında negatif bir seyrin öne çıktığı görülüyor.

FED BAŞKANI POWELL'IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Analistler, yatırımcıların gelecek hafta gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısına odaklandığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın burada yapacağı konuşmalarda, varlık alımlarının azaltılmasında izlenecek yola dair daha fazla netlik aranacağını söyledi.

NEW YORK BORSASINDA KARIŞIK SEYİR

Açıklanan veriler sonrası New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,19 geriledi, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 yükseldi. Yükselişi ivme kazanan dolar endeksi 93,6 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini test etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,22-1,27 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 1,24 seviyelerinde dengelendi.

AVRUPA PAY PİYASALARINDA SERT DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Avrupa tarafında dün pay piyasalarında sert düşüşler görülürken, emtia fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle madencilik sektörü hisselerine gelen satışların bu düşüşe öncülük ettiği görüldü. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,54, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,63 değer kaybetti. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1666 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 1,1690 seviyelerinde yatay hareket ediyor.

Çinli regülatörlerin piyasa düzenlemeleri gündemin odağındaki yerini korurken, sert düşen emtia fiyatları pay piyasalarında bugünkü satışlarda etkili oldu. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

ALTININ ONS FİYATI DÜŞTÜ, BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YATAY

Emtia tarafına bakıldığında, dün yüzde 0,4 düşen altının ons fiyatının bugün kayıplarının büyük bir kısmını telafi ederek yüzde 0,3'lük artışla 1.786 dolar seviyelerinde bulunduğu görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün 65,2 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün 66 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

PİYASALARDA BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER:

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt dışı ÜFE