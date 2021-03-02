Küresel piyasalarda sert dalgalanmalar

Küresel piyasalar, ABD'deki destek paketine ilişkin olumluluk ve koronavirüs salgınına tedbirlerinin hafifletilmesi beklentileri ile pozitif seyretmesinin ardından bugün karışık bir seyir izleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek için istediği 1 trilyon 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinin, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşüleceği bildirildi.

ABD DESTEK PAKETİ TASARISINDA KİŞİ BAŞINA 1.400 DOLARLIK NAKİT YARDIM VAR

Senato'da kabul edilmesi halinde tasarı imzalanmak üzere Biden'ın masasına gönderilecek. Tasarıda, kişi başına 1.400 dolarlık nakit yardım desteğinin yanı sıra asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasını öngören madde de yer alıyor. Senato'da saatlik asgari ücretle ilgili düzenlemenin tasarıdan çıkarılması bekleniyor.

DÜNYA GENELİNDE ALINAN SIKI TEDBİRLER KADEMELİ OLARAK HAFİFLETİLDİ

Salgında vaka artış hızının yavaşlaması, dünya genelinde alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak hafifletilmesi yönündeki adımları da beraberinde getirdi.

İMALAT SANAYİ VERİLERİ BÖLGELERE GÖRE AYRIŞTI

Öte yandan, dün açıklanan öncü imalat sanayi verileri, Avrupa ve ABD'de ekonomik aktivitenin toparlanmaya devam ettiğini ortaya koyarken, bölgesel ayrışmaların da belirginleşmesi dikkati çekti.

NEW YORK BORSASI'NDA ALICILI SEYİR

ABD'de dün Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin, şubatta bir önceki aya kıyasla 2,1 puan artışla 60,8'e çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,95, S&P 500 endeksi yüzde 2,37 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,01 değer kazandı.

AVRUPA’DA HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜNDE POZİTİF BİR SEYİR İZLENDİ

Avrupa tarafında da haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre, imalat sanayi PMI, Almanya'da güçlü ihracat ile 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, İngiltere'de 55,1 ile tahminleri aştı. Veriler sonrası güçlenen alımlarla Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,64, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,57 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek analistlerin destek olarak nitelendirdiği 1,20 sınırına kadar geriledi.

ASYA BORSALARI SE KARIŞIK SEYİRDE

Bugün Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Japonya'da ocak ayında işsizlik oranı yüzde 2,9 ile tahminlerin altında kalırken, kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti. Dünkü tatilden sonra haftaya bugün başlayan Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,4 yükseldi. Altın ve petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki düşüş eğiliminin bugün Asya piyasalarında devam etmesi ise dikkati çekti.

ALTIN VE BRENT PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.714 dolar, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 62,6 dolar ve bakının libresi yüzde 1,6 gerileyerek 4,11 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Söz konusu gelişmelerle BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 3,81 değer kazanarak günü 1,527,45 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,9 azalışla 7,2960'tan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2990 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

11.30 Türkiye, TİM şubat ayı ihracat verileri

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.30 Türkiye, aralık ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri