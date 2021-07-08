Küresel piyasalardaki belirsizlikler, devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanakları, varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar dün akşam yayımlandı. Komite üyelerinin gelecek toplantılarda ekonomik durumu göz önünde bulundurarak varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritası üzerinde tartışmayı kabul etmesi, konuyla ilgili belirsizliklerin bir süre daha piyasaların gündemde kalmaya devam edeceğini gösterdi.

TUTANAKLARLAR DESTEK KARARI ÇIKMASI NEW YORK BORSASINA OLUMLU YANSIDI

Tutanakların ardından destekleyici para politikası duruşunun devam edeceğine ilişkin beklentilerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlenirken, varlık alımları ve ekonominin seyrine ilişkin Fed yetkilileri arasındaki ayrışma alımları sınırladı.

ABD'NİN 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2880'den hafif bir şekilde yükselerek yüzde 1,31 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 92,8 ile 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,34 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1781

Euro/dolar paritesi ise 1,1781 ile 5 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,18'in hemen üzerinde dengelendi.

BORSA İSTANBUL'DA ALICILI SEYİR

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kazanarak günü 1.390,58 puandan tamamladı. Dün yatay seyirle 8,6912'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6880 seviyesinde işlem görüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları