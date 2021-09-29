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    Küresel piyasaları enflasyon endişesi sardı

    Küresel piyasalarda emtia fiyatlarının artmasına paralel yükselen enflasyon, kendisini tüm ağırlığı ile hissettirmeye başladı.
    • AA
    • 29.09.2021 - 09:43
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    Küresel piyasaları enflasyon endişesi sardı

    Küresel piyasalar artan enflasyon baskısı nedeniyle karışık bir seyir izlerken, bugün gözler merkez bankası başkanlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Merkez Bankacılığı Forumu'nda yapacakları konuşmalara çevrildi.

    ENERJİ ARZINDA PROBLEMLER YAŞANIYOR

    Dünya genelinde tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler risk algısını güçlendirmeye devam ediyor.

    ENFLASYON BASKILARI ARTTI

    Söz konusu sıkıntıların enflasyon baskılarını artırması ise küresel bazda tahvil piyasalarında satışları tetikledi.

    EVERGRANDA'NİN İLK ÖDEMEMESİ YAPAMAMASI PİYASALARDA GERGİNLİK YARATTI

    Çinli emlak devi Evergrande'nin tahvil ödemelerine ilişkin belirsizlik sürerken, uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings şirketin kredi notunu CC'den C'ye indirdi.

    Küresel piyasaları enflasyon endişesi sardı #1

    ABD'DE BORÇ TAVANI YÜKSEK

    ABD'de ise borç tavanının artırılmasına ilişkin kriz devam ediyor. Dün Senato'da yaptıkları açıklamalarda hem ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, hem de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç tavanının yükseltilmemesinin felaket olacağını dile getirdi.

    Öte yandan, Powell, varlık alımlarının azaltılmasında dikkate aldıkları maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine değinerek, maksimum istihdam hedefinden çok uzakta olduklarını kaydetti.

    Küresel piyasaları enflasyon endişesi sardı #2

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