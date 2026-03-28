Küresel piyasaları sarsan İran savaşı: Trilyonlarca dolar yok oldu

İran savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapanması, enerji tesislerine verilen hasarlar ve bunlarla bağlantılı gerilimler, küresel hisse senedi piyasalarında çöküşe yol açtı.

Küresel borsalar, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının başlamasından bu yana, yatırımcıların tarihi bir enerji şoku nedeniyle riskli varlıklardan kaçmasıyla trilyonlarca dolar piyasa değeri kaybetti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ortak bir saldırı başlatması ve İran'ın Körfez bölgesindeki enerji santrallerini hedef almaya başlamasından bu yana bölgesel gerilimler tırmandı.

Bu gerilimler, küresel piyasalarda belirsizliğe, enflasyon endişelerine ve emtia fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açtı.

PETROL FİYATLARI ARTTI, ALTIN FİYATLARI ÇÖKTÜ

Petrol fiyatları yaklaşık yüzde 45 artarken, altın fiyatları yaklaşık yüzde 15 düştü.

Dünyanın dört bir yanındaki onlarca borsayı kapsayan Bloomberg Dünya Borsa Piyasa Değeri Endeksi, ay içinde 157,5 trilyon dolardan 146 trilyon dolara gerileyerek 11,5 trilyon dolarlık bir düşüş gösterdi.

ABD piyasalarında işlem gören şirketlerin büyük çoğunluğunu temsil eden S&P 500 endeksindeki kayıp, mart ayında 5 trilyon doları aştı.

Ay boyunca ana borsa endekslerinde güçlü düşüşler yaşandı ve yaklaşık yüzde 10 oranında azalma kaydedildi.

ABD PAZARLARI

Dow Jones endeksi, 27 Şubat'taki 48.977,92 seviyesinden 28 Mart itibarıyla yüzde 7,77 veya 469,38 puan düşerek 45.167,44 seviyesinde kapandı.

S&P 500 endeksi yüzde 7,4'lük veya 114,74 puanlık güçlü bir düşüşle 6.878,88'den 6.368,85'e geriledi.

Nasdaq bileşik endeksi, 22.668,21 seviyesinden yüzde 7,6 oranında veya 521,74 puan düşerek 20.948,36 seviyesine geriledi.

AVRUPA PAZARLARI

Avrupa genelindeki Stoxx Europe 600 endeksi, 27 Şubat'taki 633,85 seviyesinden 28 Mart'ta 575,30 seviyesine gerileyerek yüzde 9,2 oranında değer kaybetti.

Birleşik Krallık'ın FTSE 100 endeksi yüzde 8,6 düşüşle 9.967,35 puana, Almanya'nın DAX endeksi yüzde 11,8 düşüşle 22.300,75 puana ve Fransa'nın CAC 40 endeksi yüzde 10,2 düşüşle 7.701,95 puana geriledi.

İtalya'nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 8,1 düşüşle 43.379,10 puanda, İspanya'nın IBEX 35 endeksi ise yüzde 8,5 düşüşle 16.802,50 puanda kapandı.

ASYA PAZARLARI

Bölgedeki önde gelen şirketleri içeren Asya Dow Jones Endeksi, aynı dönemde yüzde 10,2 düşüşle 5.336,12 puana geriledi.

Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 9,3 düşüşle 53.373,07 puanda kapandı.

Hong Kong borsasında işlem gören önde gelen şirketlerin hisselerini temsil eden Hang Seng endeksi, yüzde 6,3 düşüşle 24.951,88 puana geriledi.

Çin'in Şanghay Borsası da yüzde 6 düşüşle 3.913,72 puana geriledi.

Hindistan Sensex endeksi yüzde 9,5, Güney Kore Kospi endeksi ise yüzde 12,9 değer kaybetti.