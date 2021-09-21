Küresel piyasaları zor bir hafta bekliyor

Küresel piyasalar, Çinli Evergrande şirketinin Çin'de finansal istikrarı tehdit edebileceği endişesiyle dün, son ayların en sert satıcılı gününü geride bıraktı.

Küresel piyasalar Çinli Evergrande şirketinin Çin'de finansal istikrarı tehdit edebileceği endişesiyle dün son ayların en sert satıcılı gününü geride bırakırken, yeni günde tepki alımlarının etkisini artırdığı görülüyor.

EVERGRANDE PERŞEMBE GÜNÜ BORCUNU ÖDEYEBİLECEK Mİ

Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'nin, perşembe günü ödemesi gereken 100 milyon dolardan fazla tahvil kuponu ödemesine ilişkin endişeler, risk algısını artırarak küresel bazda satış baskısını beraberinde getirdi.

S&P, ÇİN'İN ŞİRKETİ KURTARMAYACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Kredi derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's (S&P), konuya ilişkin açıklamasında Çin'in, finansal istikrarı hayati şekilde tehdit etmedikçe şirketi kurtarmayacağının tahmin edildiğini belirtti.

FED'İN TOPLANTISI BUGÜN BAŞLIYOR

Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı ve bütçe ile ilgili gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Fed'in yarın açıklanacak para politikası kararları için iki gün sürecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı bugün başlayacak.

ECB'NİN OLUMLU SİNYALLERİ AVRUPA BORSALARINDA YÜKSELİŞE YETMEDİ

Dün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin para politikasının destekleyici konumunun devam edeceğine yönelik açıklamalarına karşın Avrupa borsalarında da azalan küresel risk iştahıyla birlikte satıcılı bir seyir izlendi.

ECB yetkilileri, enflasyonun 2023'e kadar bir zaman aralığında yüzde 2 seviyesine gerileyeceğine inandıklarını, şu anda varlık fiyatlarının özellikle emtia başta olmak üzere oldukça oynak seyrettiğini bildirdi.

EMTİA FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK GÜNDEMİN ODAĞINDA

Bölgede, emtia fiyatlarındaki oynaklık ve bu durumun elektrik fiyatlarına etkisi gündemdeki yerini koruyor.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,31, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,74 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,57 değer kaybederken, vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni günde yüzde 0,1 ile yüzde 0,5 arasında yükselişlerle başladı.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1736

Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,1736'dan işlem görüyor.

PERŞEMBE GÜNÜ MERKEZ BANKASI'NIN TOPLANTISI BEKLENİYOR

Yurt içinde, perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısı öncesinde bugün de sakin bir veri gündemi bulunurken, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarına paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,94 altında 1.391,91 puandan tamamladı.

DOLAR/TL 8,6380

Dolar/TL ise dün yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,6725'e yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6380 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de cari denge, inşaat izinleri ve konut başlangıçları istatistiklerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.405 ve 1.413 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

15.30 ABD, 2. çeyrek cari denge

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, ağustos ayı konut başlangıçları