Küresel piyasaların gündeminde merkez bankalarının faiz kararları var

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcılar, merkez bankalarının faiz kararı ve enflasyon verilerine odaklandı.

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenmesinin ardından yeni haftada yatırımcıların odağında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ile Euro Bölgesi’nde enflasyon verileri olacak.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl dört kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentileri güçlendi.

ABD'de cuma günü önde gelen bankaların bilançoları ve açıklanan veriler de karışık sinyaller verdi.

ABD’DE BORSALAR KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Bu gelişmelerle New York borsasında cuma günü karışık bir seyir izlenirken, haftalık bazda endekslerin düşüş kaydetmesi dikkati çekti. Geçen haftayı S&P 500 endeksi yüzde 0,30, Dow Jones endeksi yüzde 0,88 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla tamamladı. Dolar endeksi 94,6-96,3 bandında seyrettiği geçen haftayı yüzde 0,6 değer kaybıyla tamamlamasının ardından yeni haftaya 95,2 seviyelerinden yatay başladı. ABD piyasalarında bugün Martin Luther King Günü tatili dolayısıyla işlem yapılmayacak.

AVRUPA’DA ECB'NİN SON TOPLANTISI BEKLENİYOR

Avrupa tarafında da geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin enflasyon ve para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri ile bölgede açıklanan büyüme verileri piyasaların yönü üzerinde etkili olurken, gözler bu hafta perşembe günü açıklanacak ECB'nin son toplantısına ilişkin tutanaklara çevrildi. Toplantı tutanaklarının yanı sıra bu hafta Almanya, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verileri de açıklanacak. Bu gelişmeler öncesi ABD'de açıklanan enflasyonun yüksek seviyesini koruması ve Fed'in şahin tutumu ile Avrupa pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Haftalık bazda İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,77 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,40, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1416

Euro/dolar paritesi geçen hafta yüzde 0,5 artışla 1,1416 seviyelerinden kapanmasının ardından yeni haftaya yatay başladı.

ÇİN MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün bir yıl vadeli kredi faiz oranında Nisan 2020'den bu yana ilk kez indirime giderek yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e çekti. Banka, yedi günlük ters repo faiz oranını da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirdi.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

ASYA PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artışla, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında yeni haftanın da karışık seyirle başladığını belirterek, bugün zayıf veri gündemi ve ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle sakin bir seyrin öne çıkabileceğini söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, kısa vadeli dış borç istatistikleri

11.00 Türkiye, aralık ayı bütçe dengesi