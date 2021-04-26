Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetleri düşüyor

Günümüzde yükselen bir yatarım olan küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2050'ye kadar yüzde 49 azalacağı bekleniyor.

ABD merkezli Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nda yürütülen araştırma sonuçlarından derlenen bilgilere göre, rüzgar enerjisi maliyetleri son 5 yılda beklenenden daha fazla azaldı.

ÜLKELERİN ENERJİ ARZINDA RÜZGARIN PAYI ARTACAK

Rüzgar enerjisi uzmanı 140 kişinin görüşlerinin derlendiği araştırmaya göre, karasal, sabit ve deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin tümünde kurulum maliyetlerinin düşmesi ve ülkelerin enerji arzında rüzgarın payının artması bekleniyor.

Küresel rüzgar enerjisi kurulum maliyetlerinin teknolojik ve ticari gelişmelerin etkisiyle 2035'e kadar yüzde 37, 2050'ye kadar yüzde 49 azalacağı hesaplanıyor.

TÜRBİN BÜYÜKLÜĞÜ ARTTIKÇA MALİYET DÜŞÜYOR

Maliyetlerin düşmesinde, teknolojisi ve elektrik üretim kapasitesi yüksek rüzgar türbinlerinin kullanımının yanı sıra rüzgar santrallerinin büyüklüğü önemli rol oynuyor.

Araştırmaya göre, 2035'e kadar karasal rüzgar enerjisinde kullanılan türbinlerin kurulu gücünün ortalama 2,5 megavattan 5,5 megavata, deniz üstü rüzgar türbinlerinin büyüklüğünün ise 6 megavattan 17 megavata yükseleceği öngörülüyor.

TÜRKİYE'NİN RÜZGAR ENERJİSİ KURULU GÜCÜ 9 BİN 833 MEGAVAT SEVİYESİNDE

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 9 bin 833 megavat seviyesinde bulunuyor.

TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Arıcı, rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye'de yaygınlaşmasıyla üretim maliyetlerinin önemli ölçüde azaldığını söyledi.