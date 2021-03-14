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Kurumuş ağaçlar el örgüsüyle süslenip, kesilmeleri önlendi

Kurumuş ağaçlar el örgüsüyle süslenip, kesilmeleri önlendi

Isparta'da kadın kooperatifleri bir yandan ekonomik çarkın içinde bulunarak, diğer bir yandan da ürettikleri ile çevrelerinin yararına çalışmalar yürüterek ilerliyor.