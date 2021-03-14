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- Kurumuş ağaçlar el örgüsüyle süslenip, kesilmeleri önlendi
Kurumuş ağaçlar el örgüsüyle süslenip, kesilmeleri önlendi
- İHA
- 14.03.2021 - 14:40
Isparta’nın Atabey ilçesinde bulunan tarihi Ertokuş Medresesi ve Feyzullah Paşa Camii bahçesindeki kuruyan ağaçlar, kadın kooperatifi üyelerinin geliştirdiği bir proje ile kesilmekten kurtuldu.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’nun yönlendirmesi ve desteğiyle gün geçtikçe sayıları artan kadın kooperatifleri sadece kadınların ekonomik özgürlüklerine katkı sağlamıyor.
KADINLARDAN TOPLUMA KATKI
Kadınlar aynı zamanda ürettikleri projelerle yaşadıkları topluma da renk katıyor. Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, kurumuş ağaçları doğaya yeniden kazandırdılar.
KURU AĞAÇLAR GÜZELLEŞTİ
Kooperatif üyelerinin hayallerinden çıkarak örgüye dökülen gül, lavanta, nazar boncuğu, çiçek, mantar gibi onlarca desen kuru ağaçlara ayrı bir güzellik kattı.
ISPARTA'DA AĞAÇLARA KADIN ELİ DEĞDİ
Ağaçlar el emeği örgülerle rengarenk motiflerle süslenerek bölgeye ayrı bir güzellik kattı.