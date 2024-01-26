Kuryelerin etkisi! Trafikteki motorsiklet sayısı artıyor Kurye hizmetleri artınca motosiklete olan rağbet de yükseldi. TÜİK verilerine göre bir yılda yaklaşık yeni 1 milyon motosikletler trafiğe karıştı ve toplam sayı 5 milyonu geçti.

AA

Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda yararlanılmak üzere trafiğe kaydettirilen motosikletlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2023'te, bir önceki yıla göre 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı, özellikle 2019-2023 döneminde sürekli artış gösterdi.

Trafikteki motosiklet sayısı 2019'da 3 milyon 331 bin 326 iken 2020'de 3 milyon 512 bin 576'ya, 2021'de 3 milyon 744 bin 370'e, 2022'de 4 milyon 141 bin 914'e yükseldi. 2023'te ise yıllık bazda 937 bin 482 adet artarak 5 milyon 79 bin 396'ya çıktı.

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısında İstanbul ilk sırada

Trafiğe kayıtlı motosikletlerin illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'un 641 bin 290 araçla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili 426 bin 590 motosikletle Antalya ve 390 bin 542 motosikletle İzmir takip etti.

Motosiklet sayısının en az olduğu iller ise 712 ile Ardahan, 945 ile Hakkari ve 1.032 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti.

"Motosiklet kullanımı arttı"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yıllarda değişen ekonomik ve sosyal şartların etkisiyle Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de motosiklet kullanımının arttığını söyledi.

"Türkiye önemli bir pazar"

Türkiye'nin ekonomik göstergelerindeki gelişimin sektör açısından umut verici olduğunu dile getiren Uçar, şunları ifade etti:

Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğu, park problemleri, yükselen çevre koruma bilinci, öte yandan Avrupa ve dünya ortalamasının üzerinde gelişen online alışveriş hizmet sektörü, motosiklet kullanımını teşvik etmekte ve bir yönüyle de zorunlu kılmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, yerli ve yabancı motosiklet üreticilerinin adeta gözdesi haline gelen Türkiye piyasası, onlarca farklı iş kolunda istihdam artışıyla farklı ekonomik girdilere imkan sunan bir pazar haline gelecektir.

"Motosiklet kullanımı artacak"

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi motosiklet kullanımının artacağını öngördüklerini kaydeden Uçar, "Bu yıl trafiğe 2 milyonun üzerinde motosikletin kaydının yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı

TÜİK verilerine göre 2019-2023 döneminde trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı ve bir önceki yıla göre artış (adet) şöyle:

Yıl / Motosiklet sayısı / Bir önceki yıla göre artış (adet)

2019 / 3.331.326 / 119.998

2020 / 3.512.576 / 181.250

2021 / 3.744.370 / 231.794

2022 / 4.141.914 / 397.544

2023 / 5.079.396 / 937.482

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)