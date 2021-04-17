Kuşadası, doğal zenginliği ‘tülüşah’ çiçeğiyle öne çıkartıyor

Uzun boyu, sarı çiçekleri ve harika formuyla hemen dikkat çeken tülüşahlar, Aydın ilinin Kuşadası ilçesinin sembol bitkisi oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Aydın Şube Müdürlüğü tarafından Aydın Gaşağı/Tülüşah (Rhoponticoides mykalea) Tür Koruma Eylem Planı kapsamında, 2020 yılı çalışmalarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

YAYLAKÖY TÜLÜŞAHA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Doğal popülasyonların en yoğun olduğu Yaylaköy’de deneme parselinde ADÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Özkan Eren ve Doç. Dr. Yelda Emek tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Eren “Tülüşah Tür Koruma Eylem Planı kapsamında, Yaylaköy’de bulunan belediyeye ait parselde bir deneme alanı oluşturduk. Şu ana kadar yaptığımız çalışmaların sonuçları oldukça başarılı olup, çalışmalarımız eylem planı süresince devam edecektir. Bittiğinde deneme parselinde Tülüşahları yoğun bir şekilde Kuşadası Belediyesi’ne teslim etmek istiyoruz.” dedi.

"TÜLÜŞAH, LOGOMUZ OLDU"

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise yaptığı konuşmada “Tülüşahı biz de Kaymakamlık logosunda kullanarak bir farkındalık yaratmak istedik. Sonuç olarak gördük ki bu organize ve koordineli çalışma devam ettiği takdirde gerek farkındalık adına gerekse bu farkındalığın günlük yaşama aktarılması adına son derece etkili ve etkin sonuçlar alınabilecektir.” şeklinde bilgi verdi.

“KUŞADASI TURİZMİNDE YENİ BİR DESTİNASYON”

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel de peyzaj düzenlemelerinin yapılarak, halka açık bir tülüşah parkı haline getirmeyi düşündüklerini dile getirerek “Park alanı botanik turizmi açısından, Kuşadası turizminde yeni bir destinasyon olacaktır. Bitkiyi koruma çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz takip edecektir.





TÜLÜŞAH TEMALI HEDİYELİK EŞYALAR

İncelemelerden sonra Güzelçamlı Merdiven Derneği kadın üyeleri tarafından tülüşah temalı hediyelik eşyalar, giysiler, çantalar ve magnetler katılımcılar tarafından incelendi. KUŞAKK ve ADA Kadın Üretim ve İşletme kooperatifi üyelerinin de tülüşah temalı değişik hediyelik eşyalar üretmesi Kuşadası turizminde farklı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak ve bitkinin tanıtılmasına katkı yapacaktır.” dedi.