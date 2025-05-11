AA

Kuzeyinden güneyine kadar Türkiye genelinde kruvaziyer turizmi hareketli seyrini sürdürüyor.

Türkiye limanlarını tercih eden kruvaziyer sayısının yüzde 52,3 arttığı bildirildi.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 4 kruvaziyerle gelen 7 bin 427 turisti aynı anda ağırladı.

Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", Malta bayraklı "Celebrity Infinity", Bermuda bayraklı "Azura" ve Malta bayraklı "Azamara Quest" isimli kruvaziyerler yanaştı.

7 BİN 427 YOLCU

Gemilerden çoğunluğu ABD vatandaşı 7 bin 427 yolcu indi.

Turistlerden bazıları ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Ziyaretçilerden bazıları ise İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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