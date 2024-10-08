Kütahya Simav’da yağlık ayçiçeği hasadı TAKE projesi kapsamında Simav'da 10-11 bin dekar alanda ekilen yağlık ayçiçeği hasadı gerçekleştiriliyor.

İHA

Kütahya'da Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu yıl Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde çalışmalarına devam etti.

Bu yıl 12 köyde toplamda 10-11 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği ekimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Yağlık ayçiçeği ekiminin 7 bin 500 dekarlık kısmı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TAKE Projesi çerçevesinde dağıtılan tohumlarla yapıldı.

250 KİLOGRAM VERİM BEKLENİYOR

Hasadına başlanan yağlık ayçiçeğinde ortalama verim yaklaşık 250 kilogram olarak bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)