Kuveyt mali yıl bütçesinde 40 milyar dolar açık bekliyor

Petrol zengini Kuveyt'in, 2021-2022 mali yılında yaklaşık 12 milyar 100 milyar dinar (40 milyar dolar) bütçe açığı beklediği bildirildi.

Koronavirüs salgını dünyada güçlü ekonomisi olan ülkelerdeki kaynaklara olan talebi azaltınca, bu ülkelerin ekonomik sorunlarla karşılaşması kaçınılmaz oldu.

Kuveyt resmi haber ajansı Kuna’ya göre, Maliye Bakanlığı açıklamasında, bütçe harcamalarının 23 milyar dinar (76 milyar dolar) olacağı belirtildi. Açıklamada, aynı dönem için bütçe gelirlerinin 10 milyar 900 milyon dinar (36 milyar dolar) olacağı, dolayısıyla açığın 40 milyar dolar olarak tahmin edildiği de ifade edildi.

HAM PETROL FİYATLARININ DÜŞMESİNDEN DOLAYI ZARAR YAŞANDI

Kuveyt ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada talebin azalması sonucu 2020'de ham petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı büyük zarar yaşadı. Kuveyt'te mali yıl, 1 Nisan ile bir sonraki yılın 31 Mart'ı arasında düzenleniyor.

30.1 MİLYAR DOLAR PETROL GELİRİ BEKLENTİSİ

Kuveyt hükümeti, küresel piyasalardaki ham petrol fiyatlarındaki iyileşmeyle mevcut mali yıl bütçesi tahminlerine göre yüzde 62 artışla yaklaşık 9 milyar 120 milyon dinar (30 milyar 100 milyon dolar) petrol geliri bekliyor.

Geçen yıl Kuveyt Ulusal Meclisi, kamu hazinesindeki likiditeyi artırmak amacıyla “Gelecek Nesiller Rezerv Fonu” yararına petrol gelirlerinden yüzde 10'luk kesintiyi durdurmaya yönelik yasal bir değişikliği onaylamıştı. Söz konusu değişikliğe göre bütçe açığının bir kısmını karşılamak hedefiyle kullanılmak üzere 12 milyar dolar bütçeye aktarılacak.