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- Kuveyt'in bütçe açığı 10 ayda 18 milyar dolara çıktı
Kuveyt'in bütçe açığı 10 ayda 18 milyar dolara çıktı
Kuveyt'te, mali yılın 10 aylık döneminde bütçe açığının salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 5 milyar 410 milyon dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.
- AA
- 25.02.2021 - 17:06
- Güncelleme : 25.02.2021 - 17:08
Kuveyt Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı aylık raporda, koronavirüs salgını ve petrol fiyatlarının düşmesinden bütçe gelirlerinin önemli ölçüde olumsuz etkilendiği belirtildi.
BÜTÇE AÇIĞI 5.41 MİLYAR DİNAR
Bakanlık daha önce mali yılın ilk 6 ayında 1 milyar 920 milyon dinar (6 milyar 320 milyon dolar) bütçe açığı verildiğini açıklamıştı. Yayınlanan raporda, 2020-2021 mali yılına ait 10 aylık dönemde bütçe açığının 5 milyar 410 milyon dinara çıktığı aktarıldı.
MALİ YIL 1 NİSAN-31 MART ARASI
Kuveyt'te mali yıl, bütçe kanununa göre 1 Nisan'da başlayıp sonraki yıl 31 Mart'ta sona eriyor.