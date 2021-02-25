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Kuveyt'in bütçe açığı 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

Kuveyt'in bütçe açığı 10 ayda 18 milyar dolara çıktı

Kuveyt'te, mali yılın 10 aylık döneminde bütçe açığının salgın ve petrol gelirlerindeki düşüşün etkisiyle 5 milyar 410 milyon dinar (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğu açıklandı.