Kuyumcu esnafı altın sıkıntısının nedenini anlattı

İsrail’in ABD desteğiyle İran’a saldırması sonucunda yaşananlar altın fiyatlarına yansıdı.

Bugün savaşın 25. günü.

Saldırıların başladığı 28 Şubat tarihinde altın fiyatları önce rekor kırdı.

Ons altın 5 bin 600 dolara kadar çıkarken, Kapalıçarşı’da gram altın 8 bin lirayı geçti.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ 10 GÜNDÜR SÜRÜYOR

10 gün önce ise seyir tersine döndü. Altın fiyatları ilk kez, bu kadar uzun süre üst üste düşüş yaşadı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İran’la barışmaya yeşil ışık yaktıysa da bu durum altının düşüşünü durduramadı.

Yurt içinde vatandaşlar da dünden itibaren 5 bin 800 liraya kadar gerileyen gram altını almak için Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’in yolunu tuttu.

ALTIN ALIM KUYRUĞU

Kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

İstanbul Kapalıçarşı esnafına sorduk, onlar da bu bilgiyi teyit etti.

Kapalıçarşı’da altın esnafı, ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasalara yansımasını yakından izliyor.

"GRAM ALTIN KALMADI AMA DİĞERLERİNDE SIKINTI YOK"

Esnaf, gram altının kalmadığını ancak çeyrek, yarım ve tam altında sıkıntı yaşanmadığını belirtiyor.

"SORUN BAYRAM TATİLİNDE DARPHANE ÇALIŞMADIĞI İÇİN YAŞANDI"

İstanbul Kapalıçarşı'dan Para ve Altın Uzmanı Can Tangülü'nün Ensonhaber'e ilettiği bilgilere göre; Ramazan Bayramı nedeniyle Darphane’nin üretim yapmamasından dolayı arz talebi karşılamadı, altın kıtlığına yol açtı ve bu durum 1-2 gün içinde düzelecek.

Esnafa göre altın, savaşta silah alımında dolara ihtiyaç duyulması, doların değer kazanması ve petrol fiyatlarının artışıyla enflasyon endişelerinin yükselmesi nedeniyle arttı.

Şu anda Kapalıçarşı’da gram altın 7 bin 800, çeyrek altın ise 11 bin 750 lira seviyesinde bulunuyor.

Bu arada esnaf rahat: “Bu durum geçici, sorun yok.” diyor.