Kuyumcular altın fiyatlarının artışının sürdürmesini bekliyor Kamuoyunda piyasada sahte altın satışlarının arttığı gündemi hakim. Kuyumcuların bağlı olduğu kuruluşlar ve altın uzmanları, vatandaşları sahte altına karşı uyarmaya devam ediyor.

AA

Yatırımcılar tarafından yapılan altın alımı hızlandı.

Uzmanlar, bireysel altın satışlarının arttığını bildiriyor.

Daha ucuz altın almak isteyenler de sahte altın tuzağına düşüyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, bu aşamada bir açıklama yaparak tüketicilere tanıdıkları kuyumculardan alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulundu.

"Altın fiyatları yükselişini sürdürebilir"

Dünyada altın fiyatının yükseldiğini ve bunun Türkiye'ye de yansıdığını vurgulayan Sönmez, jeopolitik riskler devam ettiği sürece altın fiyatlarında artışın sürebileceğini söyledi.

"Yatırım açısından cazip"

Sönmez, vatandaşların, son yıllardaki yükseliş eğilimi nedeniyle altını "güvenli liman" olarak gördüklerini ve bu nedenle yatırım açısından cazip hale geldiğini dile getirdi.

"Vatandaşlar, alım satım farkı az olan ürünlere yöneldi"

Vatandaşların alım satım farkı az olan ürünlere yöneldiğine işaret eden Sönmez, bu konuda şu bilgileri aktardı:

Altına yatırım yapan vatandaşlarımız, genellikle 22 ayar tel bilezik, gram altın veya Darphane'nin bastığı cumhuriyet altınlarını tercih ediyor.

"Sahte altın" uyarısı: Vatandaşlarımız tanıdığı kuyumcudan alışverişini yapmalı

Son yıllarda her alanda olduğu gibi altın konusunda da replika ürünlerle karşılaşıldığına dikkati çeken Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

Kuyumcular kendilerine gelen her sahte ürünü anlayacak kadar tecrübelidirler. Vatandaşlarımız mutlaka, tanıdığı, bildiği ve güvenli kuyumcudan alışverişini yapmalı. 'Altın cümle' bu. Kuyum yetki belgesi olan kuyumcular tercih edilmeli. 'Ucuz' diye bilinmedik yerlerden altın alınmamalı. Özellikle Kuyumcular Odası'nın denetimindeki kuyumcuları tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Son yıllarda internet sitelerinde de altın satılmaya başlandı. İnternet sitelerinde replika veya sahte ürünler satılıyor. Özellikle online alışverişlerde daha fazla dikkat edilmeli.

"Darphane kapasitesini artırmalı"

Darphane'nin kapasitesini artırması gerektiğini bildiren Sönmez, "Darphane gerekli kapasiteye ulaşmadığı sürece sektörde art niyetli insanlar ve stokçular bitmez." ifadelerini kullandı.

"Düğün sezonu yaklaştı"

Düğün sezonunun yaklaştığını hatırlatan Sönmez, bu dönemde kuyumculuk sektörünün daha da hareketleneceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde iki kamu bankasına yetkilendirilmiş kuyum işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edildi. Bu düzenlemeyle kuyumcular ham maddeye daha rahat ulaşabilecek. Sıkıntısız, talepleri karşıladığımız iyi bir düğün sezonu geçireceğimizi düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)