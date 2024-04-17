Kuyumculardan sahte altın uyarısı: Ucuzunu ararken sahtecilerin ağına düşmeyin Son dönemde piyasada sahte altınların dolaştığı bilgisi dillendiriliyor. Bu aşamada konunun uzmanları da sahte altının nasıl anlaşılacağının bilgisi paylaştı.

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İHA

Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada merdiven altı altın üretimi yapan sahtecileri hareketlendirdi.

Uzmanlar, "ucuz altın aldım" diye sevinirken mağduriyetlerin yaşanmaması için altın alırken uygulanması gereken püf noktaların başında ses kontrol yöntemi geldiğine dikkat çekiyor.

"Altının esnemesi ve altın sesi kontrol edilmeli"

Altın fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken, uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı.

"İlk önce biz elimizle, gözümüzle bakarız"

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, fiyatların yükselmesiyle birlikte altın sahtekarlığının, altında ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin iştahının kabardığını belirterek şu bilgileri verdi:

Peki biz altının sahte olduğunu nasıl anlayacağız. Kuyumcular bir şekilde anlıyor, değişik yöntemler var. Bunların başında ilk önce biz elimizle, gözümüzle bakarız.

"Cama atarız, çıkardığı sese bakarız"

Daha sonra cama atarız. Gerçek altın tok ses verirken, sahte altın daha farklı bir ses verir. Sahtelerin sesi gerçek altının verdiği sesi vermez. Bilezikler de aynı şekilde ama bileziklerde de gram farkıyla çözüm olabilir. Görünüşleri aynı olan altını tarttığımız zaman özgül ağırlığı çok hafif gelecektir.

"Ateşte yumuşatarak kontrolde, boya atabilir"

Dolandırıcıların ağındaki altınlar için sarraflar olarak ateşte yumuşatarak kontrol ederiz. Sahte altının üzerindeki boya hemen atacaktır. Gerçek bir altında ise sadece ısınma rengini alacaktır. Bunu da suya atınca altın tekrar rengini alacaktır.

"Mihenk taşına sürüyoruz"

Bir kolay yöntemimiz ise mihenk taşına sürüyoruz, özel suyu döktüğümüzde altının bıraktığı iz çıkmaz ama sahte altının izi mihenk taşından çıkar.

"Bildiğiniz yerden ve güvenli yerden altın almak çok önemli"

Başlayan düğün sezonuyla birlikte alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar ise şöyle konuştu:

Havaların ısınmasıyla beraber düğün sezonu açılıyor. Düğün altınları alınıyor. Tabii insanlar altın almayı ve aldığı altının düzgün olmasını, hakkı olanı almak istiyor. Bildiğiniz yerden ve güvenli yerden altın almak çok önemli. Örneğin; hastane önü gibi kalabalık ortamlarda bir kişi geliyor, ’Paraya sıkıştım sana ucuz altınlarımı satayım’ diyor. Kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor.

"Altının ucuzu olmaz"

Altının ucuzu olmaz, altın dünyanın her yerinde ons ile alınır satılır. Ucuz altın almayın, kalabalık ortamlarda ayaküstü altın satmaya çalışan olursa kesinlikle itibar etmeyin.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)