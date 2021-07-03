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    Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu

    Okulların kapanması ile birlikte İstanbul, Bursa ve İç Anadolu’dan Kuzey Ege’ye doğru tatile çıkanlar, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 09:28
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    Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu

    Koronavirüs kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, kısıtlamaların bitmesi ve okulların tatil olmasını fırsat bilerek Kuzey Ege'deki tatil yörelerine akın edince, yollar araç trafiği yoğunluğu yaşadı.

    KUZEY EGE’DE YOLLARDA TATİL YOĞUNLUĞU

    Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerine karnelerin ardından akın başladı. Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

    Karnelerin dağıtılmasının ardından tatil için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu’dan Kuzey Ege’ye trafik yoğunluğu başladı.

    Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu #1

    BALIKESİR’İ EDREMİT KÖRFEZİ'NE BAĞLAYAN YOLDA YOĞUN TRAFİK

    Akşam saatlerinde Balıkesir’i Edremit Körfezi'ne bağlayan yolda yoğun trafik dikkatleri çekti.

    Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu #2

    KAVŞAKLARDA YIĞILMALAR YAŞANDI

    Yoğunlaşan trafik nedeniyle kavşaklarda zaman zaman yığılmalar oldu.

    Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu #3

    OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 60

    Bölgeye özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği ve otellerde doluluk oranlarının hafta sonu itibariyle yüzde 60’ları geçmesi bekleniyor.

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