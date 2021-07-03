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Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu

Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu

Okulların kapanması ile birlikte İstanbul, Bursa ve İç Anadolu’dan Kuzey Ege’ye doğru tatile çıkanlar, trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.