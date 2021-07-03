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- Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu
Kuzey Ege’ye tatile çıkanların trafik yoğunluğu
- İHA
- 03.07.2021 - 09:25
- Güncelleme : 03.07.2021 - 09:28
Koronavirüs kısıtlamalarından bunalan vatandaşlar, kısıtlamaların bitmesi ve okulların tatil olmasını fırsat bilerek Kuzey Ege'deki tatil yörelerine akın edince, yollar araç trafiği yoğunluğu yaşadı.
KUZEY EGE’DE YOLLARDA TATİL YOĞUNLUĞU
Kuzey Ege’de bulunan tatil bölgelerine karnelerin ardından akın başladı. Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
Karnelerin dağıtılmasının ardından tatil için İstanbul, Bursa ve İç Anadolu’dan Kuzey Ege’ye trafik yoğunluğu başladı.
BALIKESİR’İ EDREMİT KÖRFEZİ'NE BAĞLAYAN YOLDA YOĞUN TRAFİK
Akşam saatlerinde Balıkesir’i Edremit Körfezi'ne bağlayan yolda yoğun trafik dikkatleri çekti.
KAVŞAKLARDA YIĞILMALAR YAŞANDI
Yoğunlaşan trafik nedeniyle kavşaklarda zaman zaman yığılmalar oldu.
OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 60
Bölgeye özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği ve otellerde doluluk oranlarının hafta sonu itibariyle yüzde 60’ları geçmesi bekleniyor.