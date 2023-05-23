Lapseki Kirazı'nda hasat ay sonunda başlıyor Çanakkale'nin meşhur "Lapseki kirazı"nda hasat ay sonunda başlayacak.

AA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen, kendine has rengi ve aromasının yanında iriliği ve uzun raf ömrüyle ilgi gören kirazın erkenci çeşidinin üreticileri hasada hazırlanıyor.

İlçede yaklaşık 12 bin dekar alanda yılda 15 bin ila 17 bin ton üretilen Lapseki kirazı ay sonuna doğru tezgahlarda yerini alacak.

"Eşme" çeşidi tezgahlara çıkmaya hazırlanıyor

Meyve üreticisi Cihat Gündüz, Lapseki'nin meşhur kirazının ilk parti üretimi olan "Eşme" çeşidini tezgahlara çıkarmaya hazırlandıklarını söyledi.

"Bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz"

Turfanda kirazla üreticinin para kazanmaya başlayacağını belirten Gündüzşu açıklamayı yaptı:

Diğer yıllara göre bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz. Hava koşulları da şu an çok uygun. Bu yıl sadece 5-10 gün kadar hasat gecikti. Bu sıkıntı değil, çok güzel verim gözüküyor.

Rusya'ya gönderilecek

"Eşme" çeşidinin ardından halk arasında "pıs pıs" olarak bilinen ihracatlık "Ziraat 900"ün toplanmasına başlanacağını anlatan Gündüz, yüksek kaliteli bu ürünün özellikle Rusya'ya gönderildiğini ifade etti.