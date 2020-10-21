Lapseki, şeftalide diğer bölgeleri geride bırakıyor

Çanakkale Lapseki, diğer illeri geride bırakarak şeftali ve nektarin üretiminde birinci sırada geliyor. Lapseki şeftalisinde yılda ortalama 100 bin ton olan üretim, bu yıl 120 bin tona çıktı.

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, bu sezon elde edilen rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

İlçede 35 bin 600 dekar arazide "erkenci", "orta" ve "geççi" olmak üzere 3 dönemde yılda toplam 100 bin ton civarında şeftali üretiliyor. İlçe, üretimde, kalitede ve ihracatta her yıl başarılı sonuçlar elde ediyor.

"GEÇÇİ" ŞEFTALİLER AY SONUNA KADAR TOPLANACAK

"Lapseki şeftalisi"nde bu sezon rekolte 120 bin ton olarak gerçekleşti. Eylül ayı başında hasadına başlanan "geççi" şeftaliler, ilçenin bazı bölgelerinde ay sonuna kadar toplanmaya devam edecek.

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"HER YIL 70 BİN TON İHRACAT YAPIYORUZ"

Lapseki Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, ilçeden yılda ortalama 70 bin ton şeftali ihraç edildiğini söyledi. Özellikle Rusya'da önemli bir şeftali pazarı bulunduğunu dile getiren Kaçan, şu bilgileri paylaştı:

"Sezon başında meyve çiçekteyken araziyi gezdiğimizde 'Bu yıl güzel meyve olacak' demiştik. Çanakkale'nin şeftali ve nektarin üretiminin yüzde 70'i Lapseki'den karşılanıyor. İlçede şeftali üretimi mayıs ayının ilk haftasında başlıyor ve ekim ayı ortalarına kadar sürüyor. Bu yıl çok iyi bir sezon geçirdik."

"GEÇ CİNS ŞEFTALİNİN FİYATINDA KİLOGRAM BAŞINA 3 LİRALIK ARTIŞ VAR"

Üreticilerden Halil Ergün de bu yıl üretim ve fiyatlardan çok memnun olduklarını belirtti. Şeftaliyi iyi fiyatlardan sattıklarını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl geç cins şeftaliler sezon açılışında kilogramı 5 liradan alınmaya başlanmış, fiyatlar 10 liraya kadar yükselmişti. Bu yıl ise sezon açılışı 8 liradan başladı ve 12-13 liraya kadar yükseldi, Allah bereket versin. Elmanın 1.5 liraya satıldığı bugünlerde şeftalinin kilogramının 13 lira olması memnuniyet verici. Bölgemizin iklim yapısından, bizde geç cins şeftaliler daha çok yetişiyor. Ege Bölgesi'nde bu tür geç cins şeftaliler 20 gün önce bitti. Bölgemiz bu konuda her zaman bir numara."