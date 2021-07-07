Libya'da verilmiş teminat mektuplarından kaynaklanan tazminde değişiklik

Türk firmalarının geçmişte Libya ile yaptığı ticaretten alacakları miktarlarla ilgili uluslararası düzeyde alınan belirsizlik kararı, bundan sonraki anlaşmalara yansıtılmayacak.

Günümüzde ticaret ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmaya çalışılan Libya'da verilmiş teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerine yönelik kararda düzenleme yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları doğrultusunda, Libya'da Türk vatandaşları adına verilen teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerinin dikkate alınmayacağına yönelik hükme sınırlama getirildi.

LİBYA ŞİRETLERİ LEHİNE VERİLMİŞ TEMİNAT MEKTUPLARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİN TALEPLERİ YOK SAYILIYORDU

Bakanlar Kurulu'nun 2011 yılında aldığı karar uyarınca, BMGK'nın 1970 ve 1973 sayılı kararlarda öngörülen yaptırımları ortadan kaldıracak yeni bir karar alınıncaya kadar Türk vatandaşları gerçek ve tüzel kişiler adına Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin talepleri dikkate alınmıyordu.

DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, söz konusu Bakanlar Kurulu kararında değişiklik ve ek yapıldı.

ESKİ KARAR 17 MART 2011 TARİHİ ÖNCESİNİ KAPSAYACAK

Kararın 5. maddesinin 4. fıkrasında yer alan; Türk vatandaşları gerçek ve tüzel kişiler adına Libya'da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile bunların adına veya yönlendirmesiyle hareket eden gerçek ve tüzel kişiler lehine verilmiş teminat mektuplarından kaynaklanan tazmin taleplerinin dikkate alınmayacağına ilişkin hüküm, 17 Mart 2011 tarihi öncesinde imzalanan teminat mektuplarıyla sınırlandırıldı.

BUGÜNDEN İTİBAREN İMZALANACAK PROJELER SINIRLAMA DIŞI

Kararın aynı maddesine eklenen fıkrayla, kararın yürürlüğe girdiği bugün itibarıyla bu çerçevede yeniden işe başlama sözleşmesi imzalanacak projeler için verilecek teminat mektupları ile yeni imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek teminat mektupları, söz konusu hükümle getirilmiş sınırlama dışında tutuldu.