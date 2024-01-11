Lider diplomasisi Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE'ye ihracatını artırdı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı geçen yıl sonunda 2,6 milyar dolara, BAE ile ihracatı ise 8,6 milyar dolara çıktı. İki ülkeye de ihracat artışının lider diplomasisinin ve yeni imzalanan anlaşmaların bir yansıması olarak kabul ediliyor.

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AA

Son dönemde Körfez ülkelerine yapılan üst düzey ziyaretler, ziyaret edilen ülkelerle Türkiye'nin ihracatını artırdı.

Bu ziyaretlerin yapıldığı iki ülke olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılan ihracat artışı, yıl sonu rakamlarına yansıdı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı, geçen yıl sonunda 2,6 milyar dolara çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracat ise aynı dönemde 5,3 milyar dolardan 8,6 milyar dolara yükseldi.

Son yıllarda ilişkilerin stratejik iş birliği ve ortaklık seviyesine yükseltildiği bu ülkelerle ticaretteki artışın 2024'te de sürmesi bekleniyor.

Yeni imzalanan anlaşmalar ekonomiyi canlandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke liderleriyle, bakanların da mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretler, diplomatik ilişkileri geliştirmesinin yanı sıra imzalanan anlaşmalar sayesinde ticarette yeni iş birliklerinin de kapısını açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl temmuzda Körfez ülkelerine yönelik turu kapsamında, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmişti.

İhracattaki artışta, son dönemde hızla gelişen siyasi ve diplomatik ilişkiler ile imzalanan anlaşmalar etkili oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kısa süre önce Körfez bölgesi ülkelerine yönelik "yatırım turu"na çıkmış ve çeşitli kesimlere Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlatmıştı.

Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma

Bu ziyaretlerde, yatırımdan sanayiye, savunmadan sağlığa, yenilenebilir enerjiden uzay endüstrisine kadar birçok alanda 18 anlaşma ve bir ortak bildiri imzalanırken Türkiye ile BAE arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma yapıldı.

BAE, Türkiye'nin en fazla dış ticaret gerçekleştirdiği 9'uncu ülke

BAE, geçen yıl Türkiye'nin en fazla ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği 9'uncu ülke oldu. 2023'te bu ülkeye ihracat 2022 yılına kıyasla yüzde 63,4 artarak yaklaşık 8 milyar 583 milyon dolara ulaştı. 2022'de 5 milyar 253 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Mücevher satışı dikkat çekti

Bu ülkeye özellikle mücevher sektöründeki dış satım dikkati çekti. Yıl boyunca çeşitli sektörlere yönelik ürünlerin de satışı gerçekleştirildi.

2023'te Suudi Arabistan ve BAE'ye toplam 11,2 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye, geçen yıl Suudi Arabistan ve BAE'ye toplam 11 milyar 204 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İki ülkeye ihracat bir önceki yıl toplam 6,3 milyar dolar seviyesindeydi.

Suudi Arabistan'a ihracat yüzde 150,3 arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen yıl bakanlar ve iş insanlarıyla gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde de 5 mutabakat zaptı imzalanmıştı. Suudi Arabistan ile gelişen ilişkiler sonrası bu ülkeye ihracat bir önceki yıla kıyasla yüzde 150,3 artarak 2 milyar 621 milyon doları geçti.

Suudi Arabistan, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 20'nci ülke

Suudi Arabistan'a, Türkiye'den dolar bazında en çok halı, hububat, bakliyat ve kimyevi maddeler gönderildi. Ülke, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 20'nci ülke olarak öne çıktı.

Halı satışı dikkat çekti

Halı sektörünün ihracatı geçen yıl 270 milyon doları buldu. Ayrıca, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri de ihracatta öne çıktı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik ihracat rakamları

Ülkeler: 2022 / 2023

BAE: 5.253 milyon dolar / 8.583 milyon dolar

Suudi Arabistan: 1.047 milyon dolar / 2.621 milyon dolar

Toplam: 6.300 milyon dolar / 11.204 milyon dolar

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)