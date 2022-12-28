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- Liman sözleşmelerini 49 yıla uzatan yasa yayınlandı
Liman sözleşmelerini 49 yıla uzatan yasa yayınlandı
- 28.12.2022 - 08:59
- Güncelleme : 28.12.2022 - 09:14
Birçok konu hakkında düzenleme içerdiği için torba yasa olarak da bilinen, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
İhalesiz süre uzatma hakkı doğdu
Yasa ile bazı limanların işletme hakkı verilmesi ve devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucu imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerini ihalesiz olarak 49 yıla uzatılabilecek.
Yararlanmak için 15 gün içinde başvurulması gerekiyor
Yasa ile Denizcilik İşletmeleri AŞ ve TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi ve devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucu imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri bugün itibarıyla 15 gün içinde başvurulması halinde hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.
İşletmeci şirketler ek sözleşme bedeli verecek
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile imzalanacak ek sözleşmeyle uzatılacak süre için işletmeci şirketler ile işletme hakkı devri sözleşmelerinden yasayla belirlenen ek sözleşme bedeli alınacak.
İşletmeciler yatırım yapmak zorunda
Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında ve 5 yıl içinde gerçekleştirilme zorunluluğuyla limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapacaklar.
Hazine'nin borçlanma limiti 200 milyar lira arttı
Yasayla, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna eklenen geçici madde uyarınca, net borç kullanımı tutarı 2022 yılı için, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, ilgili bakan tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 200 milyar TL ilave edilerek uygulanacak.
BOTAŞ ile ilgili kararlar
- Doğalgaz piyasası kanununa yasayla eklenen geçici madde göre, BOTAŞ'ın, Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine vadesi geldiği halde ödenmemiş olan her türlü vergi, fon ve paylar, idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi borçları kurumun Hazineden 31 Aralık'a kadar oluşan görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup suretiyle, Ticaret Bakanlığınca terkin edilecek.
- Bu madde kapsamında BOTAŞ'ın Hazine'den olan görevlendirme bedeli alacağı tutarını tespit etmeye ve mahsup suretiyle yapılacak terkin işlemlerini belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.
- Yasayla ayrıca, elektrik piyasası kanunda; bir veya birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz konusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti de tanımlandı.
- Buna göre, toplayıcı lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişi, anlaşmalı olduğu kullanıcıların tüketim veya üretim programlarını yönetecek, söz konusu kullanıcılar adına elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına ilişkin piyasa işlemlerini yürütecek ve yan hizmetlere ilişkin tedarik süreçlerine katılabilecek.
- Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından anlaşma yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, enerji tedarik etmek üzere anlaşmalı oldukları tedarik lisansı sahibi tüzel kişileri toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.