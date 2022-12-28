Liman sözleşmelerini 49 yıla uzatan yasa yayınlandı

Liman sözleşmelerini 49 yıla uzatmaya imkan veren, Hazine borçlanma limitini artıran ve Botaş'a özel karaların bulunduğu yasa Resmi Gazete'de yer aldı.

Birçok konu hakkında düzenleme içerdiği için torba yasa olarak da bilinen, elektrik piyasası kanunu ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

İhalesiz süre uzatma hakkı doğdu

Yasa ile bazı limanların işletme hakkı verilmesi ve devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucu imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme sürelerini ihalesiz olarak 49 yıla uzatılabilecek.

Yararlanmak için 15 gün içinde başvurulması gerekiyor

Yasa ile Denizcilik İşletmeleri AŞ ve TCDD Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi ve devri yöntemiyle özelleştirilmeleri sonucu imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri bugün itibarıyla 15 gün içinde başvurulması halinde hakkın başlangıç tarihinden itibaren ve bir defaya mahsus olmak üzere 49 yıla kadar uzatılacak.

İşletmeci şirketler ek sözleşme bedeli verecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) ile imzalanacak ek sözleşmeyle uzatılacak süre için işletmeci şirketler ile işletme hakkı devri sözleşmelerinden yasayla belirlenen ek sözleşme bedeli alınacak.

İşletmeciler yatırım yapmak zorunda

Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme sözleşmelerinde yer alan yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10'u oranında ve 5 yıl içinde gerçekleştirilme zorunluluğuyla limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapacaklar.

Hazine'nin borçlanma limiti 200 milyar lira arttı

Yasayla, kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna eklenen geçici madde uyarınca, net borç kullanımı tutarı 2022 yılı için, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, ilgili bakan tarafından artırılan net borç kullanım tutarına 200 milyar TL ilave edilerek uygulanacak.

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