Limanlarımızda elleçlenen yük miktarı yükseldi

Türkiye limanlarında elleçlenen yani işlemden geçirilen yük miktarı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 367 milyon 642 bin 663 ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın limanlarda eylül ayında ve ocak-eylül döneminde elleçlenen yük miktarlarına ilişkin açıkladığı verilere göre, limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre eylülde 42 milyon 558 bin 947 ton, ocak-eylül döneminde ise 367 milyon 642 bin 663 tona ulaştı.

DIŞ TİCARET TAŞIMALARI EYLÜLDE VE 9 AYLIK SÜREÇTE ARTTI

Eylül ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 12 milyon 151 bin 593 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 3 artarak 19 milyon 25 bin 862 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 270 milyon 571 bin 661 ton oldu.

EYLÜL AYINDA İHRACATTA EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİNİ İTALYA'YA

Deniz yolu ile yapılan ihracat ve ithalatın büyük bir bölümünü Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye, eylül ayında ihracatta en fazla yük elleçlemesini, 1 milyon 91 bin 268 ton ile İtalya'ya yaptı.

EN FAZLA ELLEÇLEMESİ YAPILAN YÜK "HAM PETROL"

Öte yandan eylülde dış ticarette en fazla yük elleçlemesi yapılan yük cinsi 2 milyon 389 bin 597 ton ile ham petrol, deniz yolu ile en fazla ihraç edilen yük cinsi ise 982 bin 260 ton ile klinker oldu.

TÜRK BAYRAKLI GEMİLERİN TAŞIDIĞI MİKTAR BÜYÜDÜ

Ocak-eylül döneminde Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 762 bin 185 ton ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış gösterdi.

ELLEÇLEME NEDİR?

Elleçleme, gümrük gözetimi altındaki eşyanın istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi, havalandırılması gibi işlemleri ifade eder. Geçici depolama yerleri ve antrepolarda, elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için gerekirse ayrı bir bölüm de bulunur.

Elleçleme işlemlerinin yapılabilmesi için, eşya sahibinin ya da temsilcisinin gümrük idaresine yazılı olarak müracaatta bulunarak izin alması gerekir. Ancak eşyanın antrepo rejimine tabi olması durumunda elleçleme müracaatları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri aracılığı ile yapılabilir.