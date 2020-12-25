Linyit üretimi ekim ayında azaldı

TÜİK Katı Yakıtlar, Ekim 2020 istatistiklerini açıkladı. Linyit üretimi ekim ayında, 5 milyon 658 bin 256 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamalarına göre linyit üretimi ekim ayında, 5 milyon 658 bin 256 ton olarak gerçekleşti.

Linyit satılabilir üretimi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 10,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4, ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ EKİM AYINDA 108 BİN 831 TONA İNDİ

Taşkömürü satılabilir üretimi ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,5, ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 azaldı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ekim ayında 369 bin 708 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 ve ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

TAŞKÖMÜRÜ İTHALATI 3 MİLYON 440 BİN 299 TON OLDU

Taşkömürü ithalatı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarken, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 8,8 ve önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı.

Taşkömürü koku ithalatı bir önceki aya göre yüzde 376,7, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112,9 ve ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 arttı.

OCAK-EKİM DÖNEMİNDE ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı ocak-ekim döneminde yüzde 104 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,3 iken taşkömüründe yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; ekim ayında taşkömürü teslimatının yüzde 50,9'u termik santrallere, yüzde 14,1'i kok tesislerine, yüzde 13'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 79,8'i termik santrallere ve yüzde 11,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayine yapıldı.