Lisanslı depoculuğa 5 yılda 323 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depoculuğa 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladıklarını belirtti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Lisanslı Depoculuk Değerlendirme Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hedefimiz, lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiden yaptığı alımların tamamını lisanslı depolar üzerinden elektronik ürün senedi yoluyla gerçekleştirmek." dedi.

Pakdemirli, toplam kuruluş izni alan firma sayısının ise 232'ye yükseldiğini, kuruluş izni verilen kapasitenin 15 milyon 700 bin tonun üzerine çıktığını aktararak, "Lisanslı depoculukta ürün bazında hububat ile başlayan bu süreç, baklagiller ve yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin-zeytinyağı, kuru kayısı ve Antep fıstığının dahil olmasıyla giderek genişledi." diye konuştu.

"ÇİFTÇİ FİYAT DÜŞÜŞLERİNDEN DAHA AZ ETKİLENİYOR"

Türk çiftçisinin bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, ekmeye, biçmeye ve hasadını yapmaya devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Lisanslı depoculuk sistemi sayesinde çiftçimiz depo masraflarından kurtularak, ürünleri güvenli, sigortalı ve sağlıklı şekilde modern depolarda muhafaza ederek saklıyor. Böylece, hasat döneminde arz yığılması nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinden daha az etkilenen çiftçimiz, lisanslı depolardaki ürününü sonraki aylarda daha yüksek fiyattan satma imkanına kavuşuyor."

"SİSTEM, SANAYİCİYE DE KATKI SUNUYOR"

Lisanslı depoculuk sisteminin üretici yanında sanayiciye de önemli katkıları bulunduğunu ifade eden Pakdemirli, sanayicinin ihtiyaç duyduğu miktar, tür ve kalitede ham maddeyi güvenilir şekilde lisanslı depolardan kısa sürede temin edebildiğini ve böylelikle depo ve nakliye masraflarını azalttığını anlattı.

"BİRÇOK DESTEK VE MUAFİYET UYGULANIYOR"

Lisanslı depoculuk sistemine yönelik birçok destek ve muafiyet uyguladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, üreticilere depo kira, nakliye ve analiz desteği verdiklerini söyledi. Pakdemirli, "2015 yılında başlayan lisanslı depoculuk destekleri kapsamında bugüne kadar 5 yılda toplam 323 milyon lira destek sağladık. Bu desteğin yüzde 78'ini yani 252 milyon lirasını ise son 2 yılda ödedik." ifadelerini kullandı.