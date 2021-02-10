Lisanslı depoculuk sistemi gıda fiyatlarına istikrar kazandıracak

Gıda fiyatlarındaki artışı dengeleyebilmek için lisanslı depoculuğun genişletilmesi formülü devreye girdi.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, lisanslı depodaki ürünler Türkiye Ürün İhtisas Borsası ve Ticaret Bakanlığı’nın kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlandığını bildirdi.

"LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİNİN GIDA FİYATLARINI DENGELENMESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Genç, lisanslı depoculuk sisteminin gıda fiyatlarının dengelenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformu ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor." dedi.

Gıda Komitesi, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için alınacak yapısal tedbirler kapsamında lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

LİDASDER Başkanı Genç de lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörü ve ekonomiye yönelik katkılar sağladığını söyledi.

"LİSANSLI DEPOCULUK NAKLİYE GİDERLERİNİ AZALTIYOR"

Sistemin nakliye giderlerini azalttığına dikkati çeken Genç, ürünün lisanslı depoya teslim edilerek oluşturulan elektronik ürün senedi aracılığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasında birçok alıcıya ulaşılabildiğini ve elektronik ortamda kolaylıkla satılabildiğini bildirdi.

"DEPOLAMA SÜRECİNDEKİ KAYIPLAR EN AZA İNECEK"

Genç, şöyle konuştu: "Ürünün modern ve kontrollü depolarda tutulması nedeniyle depolama sürecindeki miktar kayıpları en aza indirilmektedir. Standartlara uygun olmayan iptidai depolarda ürünün korunması aşamasında oluşan kalite kayıpları lisanslı depolar aracılığıyla azaltılmaktadır. Lisanslı depoda stoklanan ürünün bağımsız laboratuvarlarda analiz ve sınıflandırılması yapılarak, sınıfına ve kalitesine göre korunması sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak gıda sektörü istediği sınıf ve kalitedeki ürüne kolayca ulaşabilmektedir."

"DESTEKLER ÜRÜN FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ"

Sağlanan destekler aracılığıyla ürün fiyatının düştüğünü vurgulayan Genç, "Normal şartlarda üreticinin ödediği stopaj vergisi ve tüccarların ödediği gelir vergisi, lisanslı depoculuk sisteminde vergi muafiyetleri kapsamında devlet tarafından karşılandığından ürün fiyatlarını düşürebilmektedir." ifadesini kullandı.

"ÜRÜN DEĞERİNDE SATILIYOR"

Genç, lisanslı depoya ürün bırakan üreticilerin hasat döneminde arz yoğunluğuna bağlı fiyat düşüşlerinden etkilenmeden, hasat sonrasında ürünlerini değerinden satabildiğine dikkati çekerek, lisanslı depolardaki ürünlerin tüm risklere karşı sigortalı ve devlet garantisi altında olduğu bilgisini verdi.

Sistemle üreticiler ve ürün sahiplerinin muhtemel zararlarının karşılandığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor. Lisanslı depoculuk sistemi stratejik öneme sahip tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi uzun süre depolanabilir tarımsal ürünlerde önemli faydalar sağlıyor. Bu sistem, ürün arzının sürdürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması yönünden ülkemiz tarım ve ekonomisine sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda orta ve uzun vadede tarım sektörünün vazgeçilmezi olmaya devam edecek."