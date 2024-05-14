Tarım ürünlerinin depolama süreleri genişletildi

Bazı tarım ürünlerine ilişkin lisanslı depoculuk uygulamasında azami depolama sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.
Ticaret Bakanlığı'nın Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıktı
Buna göre, lisanslı depolarda yer alacak tarım ürünlerinin azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarıldı.
Resmi Gazete'de
Bakanlığın Hububat, Baklagiller Ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayınlandı.
Hasat döneminden itibaren süre uzatıldı
Değişiklikle, tebliğe konu tarım ürünlerinin hasat döneminden itibaren lisanslı depolarda azami depolanabilme süresi 12 aydan 18 aya yükseltildi.
TMO'ya ait ürünler için süre
Bu süre, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ait ürünler için 24 ay yerine 36 ay olarak belirlendi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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