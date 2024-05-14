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Tarım ürünlerinin depolama süreleri genişletildi

Tarım ürünlerinin depolama süreleri genişletildi Tarım üretimiyle ilgili önemli bir karar alındı ve lisanslı depolarda yer alacak tarım ürünlerinin azami depolama süresi 24 aydan 36 aya çıkarıldı. Lisanslı depoculukta azami depolama süreleri uzatıldı.