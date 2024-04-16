GİB taslağı paylaştı ve görüş istedi: Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam geliyor Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklama ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ taslağının hazırlandığını belirtti. Kurum, yapılması düşünülen uygulamayı yayınlayarak görüş ve önerilerin beklendiğini belirtti.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı lokanta ve kafelerde KDV oranlarında artış yapmaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili hazırlanan tebliğ taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'ının (GİB) internet sitesinde yayınlandı.

Tebliğ hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği ve yayınını izleyen ayın başında yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasınde yenilir

Duyurunnu birinci maddesinde al ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın (BKK) 2 nci maddesinde yer alan yetki çerçevesinde, söz konusu BKK eki sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındaki yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oran uygulamasına yönelik olarak 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.4.1) bölümünün dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere yeni paragraflar eklendiği dile getirildi.

Ayrıca aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “1 Ocak 2008 tarihinden itibaren” ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve Tebliğin (III/B-2.4) bölümünde yer alan “(Yüzde 8)” ibareleri “(Yüzde 10)”, “(Yüzde 18)” ibareleri “(Yüzde 20)” şeklinde değiştirildi.

GİB'in sitesindeki taslakta şu ifadeler yer aldı:

Bu işletmeler prensip olarak hizmet işletmesi mahiyetinde olduklarından buralarda imal edilen veya dışarıdan temin edilen gıda maddelerinin buralarda veya dışarıda tüketilmek üzere müşterilere satışında yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) oranında KDV hesaplanır.

KDV hesaplamasına örnek

Örnek 1: (K) Kahvecisi, kendi hazırladığı kahvelerin yanında (T) işletmesinden temin ettiği keklerin de satışını yapmaktadır. Self-servis olarak hizmet veren işletmeye gelen müşteri sipariş ettiği kahvenin yanında ıslak kek satın almış ve işletmeye ait alanda oturmak yerine siparişlerinin paketlenmesini istemiştir. Ayrıca 100 gram Türk kahvesi çektirmiştir. Kafeterya ruhsatına sahip olan (K)’nın yaptığı bu satışların tamamında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

Telefonla veya internetten siparişindeki uygulama

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gelal gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışlar da aynı mahiyettedir.

Örnek 2: (A) Pastanesi, telefonla verilen sipariş üzerine imalathanesinde 8 kişilik doğum günü pastası hazırlamıştır. Müşteri pastanın ev adresine gönderilmesi yerine iş çıkışı pastaneye gelerek pastayı alacağını bildirmiştir. İş çıkışında sipariş pastanın yanında 1 kg kuru pasta ve 2 şişe limonata satın almıştır. Pastane işletme ruhsatına sahip (A)’nın sipariş suretiyle hazırladığı pasta ve yanındaki gıda satışlarında yüzde 10 oranında KDV hesaplanacaktır.

İş yeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masade servis yapılması durumunda

Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik iş yeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine masa, oturma yeri, tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunanların bu yerlerde yaptıkları satışlar da 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırası kapsamındadır.

Örnek 3: Sahilde faaliyet gösteren (B) Büfe İşletmesi, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığı halde büfesinin önüne yerleştirdiği masave taburelerde oturan müşterileri ile sahilde bulunan şezlonglarda denize girenlere tost, çay ve meşrubat satışı yapmaktadır. (B) Büfe İşletmesi, fiilen yiyecek ve içecek hizmetleri sunduğundan büfede hazırladığı tost ve çayın yanında dışarıdan hazır temin ettiği gıda maddelerinin satışında yüzde 10 oranında KDV hesaplayacaktır.

"Çalışmalar devam ediyor"

GİB tebliğ taslağı ile birlikte şu mesajı da yayınladı:

Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Taslağında; 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında yer alan düzenleme kapsamında yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oran uygulamasında yaşanan tereddütleri giderecek açıklamalar yapılmaktadır.

GİB, taslağın geliştirilmesi ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için başkanlıklarınca çalışmaların devam ettiğini; mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerileri alacaklarını iletti.