Lokantaların açılmasıyla domatesin kilosu 2 liradan 3.5 liraya çıktı

Mersin’in Silifke ilçesinde kışın üretimi yapılan sera domatesi, çiftçinin önemli geçim kaynaklarından biri.

Bu yıl Silifke’de 3 bin dönüm örtü altı araziden 30 bin ton, açık alanda 20 bin dönüm araziden 220 bin ton domates üretim yapılması bekleniyor.

Bir sezonda serada iki ekim yapıldığını vurgulayan Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer, Silifke’de 3 bin dönüm örtü altı araziden 30 bin ton, açık alanda 20 bin dönüm araziden 220 bin ton ürün elde edildiğini kaydetti.

Türer, kışlık domateste ekim ayı ortalarında başlayan hasadın nisan ayı içerisinde tamamlanacağını, ardından güzlük ekim yapılacağını, hasadın nisan ayı ortalarında başlayıp haziran ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

“DÜŞÜK FİYATA RAĞMEN, YÖREDE DOMATES ÖNEMİNİ KAYBETMEDİ”

Geçmiş yıllardaki düşük fiyat nedeniyle yaşanan hayal kırıklığına rağmen, yörede domatesin önemini kaybetmediğine değinen Ali Türer, “Pandemi nedeniyle kısıtlama gevşetilince vatandaş sokağa çıktı. 2 liradan satılan domates rahat alışveriş olunca fiyat 3.5 lira oldu.” dedi.

Üreticilerin seralarda domates üretimi yaptığına dikkat çeken Türer, çiftçilerin artık serada değişik ürün üretmesi gerektiğini, çeşitlilik artarsa tüccarların daha çok rağbet gösterip, fiyatların da o derece de artacağını vurguladı.

58 BİN TONU İHRAÇ EDİLİYOR

Türer, üretilen domatesin 58 bin tonunun önümüzdeki günlerde başta Rusya olmak üzere Romanya, Macaristan, İran, Irak ve Bulgaristan’a ihraç edileceğini anlattı.